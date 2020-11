Dominic Fritz face munca de detectiv in Primaria Timisoara: "Cu fiecare usa pe care o deschid descopar si mai mult"

Invitat in emisiunea Pressalert Live, primarul Timisoarei Dominic Fritz a declarat ca a gasit in Primaria Timisoara un stil de lucru in care "absolut fiecare decizie era luata de sus, existand o anumita lipsa de asumare si de a gandi singur"."E clar ca e nevoie de o schimbare de mentalitate. Am mai constatat si ca fiecare directie, fiecare serviciu isi face propriile proiecte, nu exista o perspectiva strategica, o perspectiva economica per ansamblu. Acum incerc sa aflu cate contracte de imprimare si tiparire avem, pentru ca am constatat ca sunt mai multe. Practic sunt un detectiv, iar cu fiecare usa pe care o deschid descopar si mai mult. E foarte devreme sa trag concluzii, cu siguranta voi avea nevoie de acel audit extern, de procese, de structuri, de finante, de resurse umane. E o munca de detectiv interesanta si obositoare, uneori frustranta, pentru ca nu intotdeauna gasesti imediat raspunsul pe care il cauti, dar de aceea sunt aici", a declarat Fritz.Noul primar al Timisoarei a mai declarat ca Nicolae Robu i-a lasat mostenire proiecte europene de sute de milioane de euro, insa doar 0,22 la suta din bani au fost cheltuiti efectiv."O buna parte din aceste proiecte, de exemplu, sunt legate de anveloparea blocurile, unde avem probleme mari. O strategie ar fi sa urmarim procesul prin care merg aceste caiete de sarcini, si cine le elaboreaza, cine se uita pe ele inainte sa ajunga in stadiul de licitatie. Este o munca de detectiv, nu exista un registru cu toate contractele "murdare" unde pot sa ma uit, sau o lista cu toti oamenii care reprezinta grupuri de interese. Deci este o munca de detectiv care va dura nu doar pana la sfarsitul anului, ci este un proces care va dura tot mandatul meu, un proces de curatare, de clarificare, de transparentizare", a mai declarat Fritz, la Pressalert Live.