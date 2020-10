Dominic Fritz: "In Germania prea multe lucruri functioneaza". Motivul pentru care primarul ales al Timisoarei prefera Romania

"Timisoara pentru mine e o perspectiva mai buna pentru ca Germania este o tara cu o satisfactie destul de mare, in care prea multe lucruri functioneaza si lumea devine autosuficienta, o lipsa de presiune sa inovezi. In Romania simt ca exista o sete pentru transformare, un spirit de inovare, tocmai pentru ca sunt multe probleme care nu sunt rezolvate. M-a atras aceasta atmosfera de oportunitati si vise care inca nu sunt puse in practica."In urma cu cateva zile, pe 16 octombrie, Dominic Fritz anunta ca va schimba unele lucruri de la "radacina" si ca va dezamagi in cateva privinte, deoarece va lua decizii dure.Acesta a declarat ca va avea un Consiliu Consultativ format din specialisti cu care se va sfatui in legatura cu problemele orasului si ca, odata investit in functie, prioritara este combaterea pandemiei de coronavirus pentru care are in vedere o serie de masuri care sa le completeze pe cele luate de Guvernul Romaniei, fara a mentiona care vor fi acestea.Citeste si: Dominic Fritz, primarul ales al Timisoarei: Deja nu-i usor. O sa va dezamagesc in cateva privinte, voi lua decizii dure