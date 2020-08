Donald Trump si-a anuntat sprijinul pentru QAnon, organizatia desemnata de FBI ca posibila amenintare terorista: "Sunt oameni care isi iubesc tara"

QAnon are sustinatori si in Romania

Adeptii miscarii QAnon sustin si propaga teorii ale conspiratiei, cum este cea potrivit careia ar exista un "stat paralel satanic" cu care "se lupta Trump si ai carui membri sunt implicati in pedofilie si trafic de fiinte vii si care consuma un chimical-elixir al vietii obtinut din sangele copiilor abuzati", potrivit The Guardian Intrebat in legatura cu organizatia si cu aceste teorii ridicole, Trump a declarat, de la Casa Alba: "Nu stiu prea multe lucruri despre aceasta miscare, dar inteleg ca ma plac foarte mult, lucru pe care il apreciez. Am auzit ca popularitatea lor creste. Sunt oameni carora nu le place ce vad in locuri precum Portland, Chicago, New York si alte orase si state. Am auzit ca acesti oameni iubesc tara noastra si nu le place sa vad acest lucru", a adaugat Trump.Intrebat cu privire la teoriile conspiratiei pe care le propaga aceasta grupare, Trump a raspuns: "Nu am auzit de asta dar se presupune ca asta e un lucru rau sau un lucru bun?"FBI a desemnat aceasta grupare ca fiind o posibila amenintare terorista interna.Remarcile presedintelui american au fost intampinate cu jubilatie de comunitatile QAnon de pe retelele sociale care se straduiesc sa ramana active in contextul in care Facebook a anuntat inchiderea mai multor conturi si grupuri ale acestora.Grupurile QAnon Romania nu sunt deocamdata foarte numeroase, dar in schimb au multa imaginatie. In afara de promovarea lui Donald Trump ca lider izbavitor al planetei, dar victima a ocultei mondiale. Cei care alimenteaza grupul cu texte scriu, de exemplu, sub o fotografie cu vedeta CNN Anderson Cooper si mama sa, Gloria Vanderbilt, ca aceasta din urma arata mai tanara cu 30 de ani pentru ca "elita criminala a lumii bea sangele copiilor dupa ce acestia sunt chinuiti, torturati, astfel incat sa elibereze adrenalina, pentru ca adrenalina contine minunea care le da posibilitatea de a-si conserva tineretea si a-si prelungi viata", potrivit diGloria Vanderbilt a murit anul trecut pentru ca nu a mai avut acces la sursa tineretii vesnice, deoarece "Donald Trump a bagat spaima in asa-zisa elita, arestand o serie intreaga de ticalosi care chinuiau si omorau copiii pentru pretiosul adrenocrom", sustin fanii lui Donald Trump.Membrii s-au aratat insa la fata in Piata Victoriei, participand la proteste impotriva restrictiilor generate de pandemie, afisand pancarte pe care scria "Noi suntem Q", si Trump=Lumea libera, dar si tricouri negre cu sigla si sloganul gruparii - Where we go one, we go all, scrie digi24.ro