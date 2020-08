Donatorii de plasma vindecati de COVID-19 pot intra gratuit la UNTOLD si Neversea in prima zi de festival

"Daca ai invins coronavirusul, vino si doneaza plasma in cadrul caravanei #BloodNetwork iar noi te rasplatim cu bilet pentru prima zi de festival din 2021. Gestul tau poate salva vietile celor care inca se lupta cu acest virus.Weekendul asta ajungem in Bucuresti.šŸ“žProgrameaza-te pentru donare de sange sau plasma la 0730.073.940!", comunica organizatorii pe pagina oficiala UNTOLD si Neversea.Caravana porneste din Bucuresti, in weekendul 15-16 august, si ajunge pana in Timisoara, Craiova, Oradea, Targu Mures, Brasov, Poiesti, Iasi, Sibiu si inapoi in Bucuresti.