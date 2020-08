Dorel de Timisoara: un copac a fost asfaltat cu tot cu spatiul verde din jur. Reactii in val ale timisorenilor, pe retelele sociale

"Cum se amenajeaza spatiile verzi in Timisoara. In zona Balcescu, in sens, lipsesc cu desavarsire copacii, iar acum pe strada Ciprian Porumbescu sunt asfaltate si spatiile verzi", a scris o timisoreanca pe reteaua de socializare. "Timisoara, str. C. Porumbescu in dreptul imobilelor 10-12, exemplu de viziune... de... #dezvoltareinforta, asfaltare spatiu verde", a scris altcineva."In curand vom avea mai multe minuni decat cei din Caracal", este un alt comentariu.Fotografia facuta publica joi seara pe Facebook infatiseaza un spatiu verde de cativa metri asfaltat. La mijloc troneaza un copac "inghitit" parca de bitum.Potrivit publicatiei locale, Timisonline.ro , reprezentantii primariei spun ca nu este nimic grav si ca, de fapt, materialul aruncat pe spatiul verde nu este bitum, ci este "material frezat" si nu afecteaza arborele.Potrivit directorului Directiei Generale de Drumuri, Parcaje, Poduri si Utilitati din Primaria Timisoara, materialul ramas dupa decopertarea strazii a fost imprastiat in jurul copacului de un timisorean care locuieste pe strada Ciprian Porumbescu. Culita Chis spune ca barbatul l-a rugat pe un muncitor sa arunce cu ceva peste asfaltul tocat, sa nu se faca praf, iar omul a sarit si a stropit "materialul frezat" cu o "emulsie pe baza de apa". Cel putin aceasta este varianta primariei.Sursa citata mentioneaza, ca dupa reactiile cetatenilor, "materialul frezat" a fost luat din jurul copacului.