Dosar penal deschis de politie in cazul focarului de COVID-19 de la Caminul pentru Persoane Varstnice Craiova

"In cursul acestei zile, politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Dolj s-au sesizat din oficiu, cu privire la faptul ca, la un camin pentru persoane varstnice din Craiova, mai multe persoane au fost confirmate povitiv cu virusul COVID 19. In cauza, politistii au intocmit un dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, urmand ca la finalizarea cercetarilor sa se propuna solutie legala prin unitatea de parchet competenta", se arata intr-un comunicat al IPJ Dolj.DSP Dolj a anuntat, joi, printr-un comunicat de presa, ca este un fpcar activ de coronavrus la Caminul pentru Persoane Varstnice Craiova."In urma monitorizarii bilunare de catre DSP Dolj a beneficiarilor si personalului de ingrijire din centrele rezidentiale, in data de 24.07.2020 a fost depistat un focar in Caminul pentru Persoane Varstnice Craiova. Unitatea functioneaza in doua cladiri: una monobloc cu garsoniere, cu 2 scari de acces, 4 etaje si o cladire cu 3 etaje. Initial, au fost depistate 24 de cazuri pozitive Covid 19, 16 la beneficiari, din 270 rezidenti si 8 la personal de ingrijire, din 100 persoane", a transmis DSP Dolj.Institutia transmite ca, ulterior, in urma testarilor repetate s-a constatat ca focarul a evoluat."La data de 12.08.2020, situatia este urmatoarea: total cazuri confirmate: 126 (100 rezidenti si 26 personal) 1 deces , rezident cu comorbiditati. Toate cazurile au fost cu forme usoare sau asimptomatice de boala, rezidentii ramanand in centrul rezidential, unde li s-a asigurat ingrijire medicala de catre personalul medical, angajati ai centrului, medici, asistenti medicali si daca este cazul, tratament de specialitate, prioritate avand cei cu simptome", a m ai transmis institutia.Sursa citata a precizat ca persoana care a decedat avea 87 de ani si multiple comorbiditati."Personalul de ingrijire pozitiv Covid 19 a fost izolat pentru evaluare clinica, paraclinica si tratament la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Victor Babes din Craiova. S-au dispus urmatoarele masuri: s-a efectuat ancheta epidemiologica si s-a monitorizat focarul permanent; carantinarea unitatii pana la inchiderea focarului; dezinfectia tuturor spatiilor", a mai transmis DSP.De asemenea, s-a dispus monitorizarea zilnica a starii de sanatate a rezidentilor care nu sunt infectati cu virusul SARS-COV-2.