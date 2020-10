Dosar penal dupa ce 320 de persoane au sfidat masurile anti-COVID la o petrecere uriasa din incinta Cluj Arena

Actiunea politistilor, apa de ploaie

Comunicatul Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca:"Structura de comunicare din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca este imputernicita sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele:Organele de cercetare penala s-au sesizat din oficiu la data de 04.10.2020 cu privire la savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, prev. de art. 352 alin. 1 C.pen., constand in aceea ca in noaptea de 03/04.10.2020, o societate comerciala a organizat o petrecere privata in incinta Cluj Arena din mun. Cluj-Napoca, la care au participat aproximativ 320 de persoane, care nu au purtat masca de protectie si nu au pastrat distantarea fizica recomandata.In consecinta, la data de 04.10.2020, pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj - Napoca s-a inregistrat dosarul de urmarire penala nr. 5476/P/2020, in care prin ordonanta organelor de cercetare penala din aceeasi zi s-a dispus inceperea urmaririi penale in rem sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor prev. de art. 352 alin. 1 C.pen.Precizam ca activitatile procedurale efectuate in timpul urmaririi penale sunt reglementate de Codul de Procedura Penala si au drept scop administrarea probatoriului cu respectarea drepturilor si garantiilor procesuale, precum si principiul prezumtiei de nevinovatie."Politistii au oprit o petrecere care sfida toate restrictiile anti-COVID, pe Cluj Arena.La data de 4 octombrie a.c., in jurul orei 01.00, politistii din cadrul Politiei municipiului Cluj-Napoca au fost sesizati cu privire la faptul ca in incinta stadionului "Cluj Arena" este in desfasurare un eveniment privat, cu participarea unui public numeros, a anuntat duminica Politia Cluj.Potrivit Cluj24.ro , singurul lucru pe care l-au facut politistii a fost sa ceara celor care asteptau la coada sa poarte masca de protectie. "Politistii clujeni au fost notificati ca la Cluj Arena ar avea loc o petrecere pe o terasa si va fi trimis un echipaj la fata locului. Cu toate acestea, imaginile contrazic faptul ca ar fi vorba de o petrecere pe o terasa. Nici pana in acest moment nu a putut fi contactat ofiterul de presa al celor de la IPJ Cluj pentru a ne oferi detalii despre acest caz.La 01.32, Politia a ajuns la fata locului pentru a vedea ce se intampla. La 01.44, petrecerea continua la Cluj Arena. Singurul lucru semnalat de politistii clujeni a fost faptul ca oamenii care asteptau la coada sa intre la petrecere nu purtau masca de protectie, iar acum sunt obligati sa o faca." Aceeasi sursa a relatat ca "politistii nici macar nu au intrat printre oameni sa vada cum se prezinta situatia."Evenimentul a fost organizat de "The Date" - care este, conform descrierii de pe pagina de Facebook "un brand de petreceri premium, menite sa creeze "nopti experienta", in locatii diferite de fiecare data". Organizator a fost si DJ-ul constantean Vali Barbulescu.