Dosar penal pentru ucidere din culpa, dupa ce un tata si-a calcat copilul cu masina

Potrivit sursei citate, accidentul s-a produs luni, cand un barbat in varsta de 27 de ani, tatal copilului, a intrat cu autoturismul in curtea respectiva fara observe copilul care se juca si a trecut cu roata peste acesta.Copilul a fost transportat la spital, dar avea leziuni incompatibile cu viata si in ciuda eforturilor medicilor nu a putut fi salvat.Soferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Suceava, evenimentul nu poate fi catalogat ca accident rutier deoarece nu s-a produs pe drum public.Cercetarile continua in cadrul unui dosar penal privind infractiunea de ucidere din culpa.