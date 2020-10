Dosarul cu sina ar putea deveni istorie. "Guvernul trebuie sa actioneze in mod concret, aplicat si sustinut pentru reducerea birocratiei"

Potrivit unui comunicat al SGG, miercuri, la Palatul Victoria , a avut loc o reuniune a Comitetului interministerial pentru coordonarea eforturilor de reducere a birocratiei si de simplificare a procedurilor administrative."Secretariatul General al Guvernului, ministerele si institutiile publice din subordinea lor continua procesul de debirocratizare si modernizare. Cozile la ghisee si teancurile de hartii depuse la registratura institutiilor trebuie sa devina un vis urat, iar romanii nu trebuie sa isi mai piarda putinul timp liber luptandu-se sa obtina de la institutiile statului informatiile care li se cuvin si serviciile de care au nevoie. Toate serviciile pe care institutiile publice le vor oferi oamenilor trebuie sa poata fi accesate online. Acesta este punctul de la care am pornit discutiile in cadrul Comitetului pentru debirocratizare", a declarat secretarul general al Guvernului, citat in comunicat.Totodata, Antonel Tanase a precizat ca, in aceasta perioada foarte dificila pentru intreaga lume, este cu atat mai necesar si important sa fie puse la dispozitia oamenilor solutiile concrete, simple si digitale care pot duce atat la prevenirea raspandirii virusului COVID-19, cat si la imbunatatirea vietii lor."Debirocratizarea si digitalizarea pornesc de la accesul simplu si rapid la informatii si servicii. Acesta este un lucru esential pentru un stat functional, in care oamenii nu se simt umiliti atunci cand intra in contact cu institutiile publice. Un demers important al Comitetului DEBIRO este elaborarea propunerii pentru Strategia Nationala de Debirocratizare si Simplificare administrativa, care va fi supusa atentiei Guvernului", a mai afirmat Tanase.In cadrul aceleiasi reuniuni, Tony Romani, secretar de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului, coordonator al Comitetului, a afirmat ca proiectele DEBIRO vin sa completeze activitatile desfasurate in zona de digitalizare si e-guvernare de catre alte structuri din cadrul institutiilor guvernamentale."Comitetul DEBIRO are ca scop final simplificarea si eliminarea redundantelor din legislatie. Nu vrem sa digitalizam birocratia, ci sa simplificam cat putem de mult activitatea institutiilor publice si sa desfiintam formularele in format clasic", a declarat Tony Romani, conform comunicatului.Sursa citata mentioneaza ca printre prioritatile Comitetului DEBIRO se numara finalizarea proiectului Strategiei Nationale de Debirocratizare si Simplificare administrativa, lansarea portalului simplificare.gov.ro si operationalizarea primelor initiative aplicate unor domenii precum constructiile si infrastructura, HoReCa, domeniul financiar-bancar, productia nonalimentara, dereglementarea IMM-urilor, documentele medical-administrative, raporturile de munca si altele.