Dosarul privind accidentul provocat de Daniel Chitoiu ar urma sa ajunga in instanta saptamana viitoare

Fostul demnitar va infrunta acuzatii de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, pentru ca, in urma accidentului, doua persoane si-au pierdut viata, iar o a treia a fost ranita, scrie G4Media, citand surse apropiate anchetei.Referitor la partea din ancheta privind internarea lui Chitoiu la Terapie Intensiva, aceasta se va clasa, mai arata sursa citata.Accidentul a avut loc in a doua zi de Craciun, in decembrie 2019, in localitatea Zamfiresti din Arges. O femeie in varsta de 73 de ani si un barbat de 82 de ani au murit in urma impactului, iar o ruda a lor a fost atat de grav ranita incat si acum este in spital.Pana acum, Daniel Chitoiu s-a prevalat de dreptul la tacere la audierile de la Parchet , nedorind sa faca nici declaratii in presa.