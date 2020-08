Doua echipe de Salvamont au intervenit in ajutorul unui turist accidentat in zona Negoiu din muntii Fagarasului

"O actiune de salvare este in plina desfasurare in zona Negoiu din muntii Fagarasului. Un turist a solicitat ajutorul salvamontistilor sibieni dupa ce a suferit un traumatism de glezna. La locul accidentului s-a deplasat patrula Salvamont de la cabana Negoiu care a evaluat pacientul si a aplicat masurile de prim ajutor ", a precizat Adrian David.Potrivit sefului Salvamont Sibiu, o a doua echipa de salvamontisti se deplaseaza spre zona Negoiu din masivul Fagaras, in sprijinul turistului ranit.