Doua femei din Sibiu au furat banii de operatie ai unei familii din Teleorman. Gestul surprinzator pe care l-au facut a doua zi

Cazul a ajuns la Politia Sibiu, iar anchetatorii au descoperit ca ar fi vorba de doua hoate, una cu par blond si alta bruneta, care au luat trollerul chiar din fata pensiunii, informeaza " target="_blank">Tribuna."Astazi, in jurul orei 13.45 pe strada 9 Mai, nr. 60 mi s a furat suma de 8.000 de lei dintr-un troller. Am luat o filmare din momentul furtului si este vorba de 2 femei. Sunt intr-o situatie destul de delicata deoarece banii erau pentru o interventie destul de delicata la Clinica Polisano", a spus Stefan Budurea, pagubitul, conform sursei citate.In urma cercetarilor efectuate de catre politisti, s-a reusit identificarea a doua sibience care au furat trollerul familiei din Teleorman. "Este vorba de o femeie de 45 de ani si alta de 50 de ani, banuite ca, luni, 18 ianuarie, in jurul orei 13.45, pe strada 9 Mai din municipiul Sibiu, ar fi sustras suma de 8.000 de lei dintr-un bagaj lasat pe trotuar de catre proprietar", au anuntat reprezentantii Politiei Sibiu.Mai mult decat atat, in cursul diminetii de marti, cele doua femei s-au prezentat la sediul Politiei Municipiului Sibiu unde au returnat suma de 7.800 de lei.Cercetarile continua in vederea documentarii intregii activitati infractionale a celor doua persoane.