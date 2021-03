Doua romance din Italia si un bancher au pacalit un batran bogat sa le lase mostenire o adevarata avere. Cum a fost inselat un fost manager de la Fiat

Prima masura impotriva acuzatiilor

Cei trei au reusit sa se apropie de pensionarul de 97 de ani si sa-l convinga sa-i treaca unici mostenitori, in detrimentul fiicei sale. Batranul a decedat intre timp, dar nu inainte sa-i treaca pe cei trei in testament, scrie Torino Today . Numai ca fiica managerului i-a actionat in judecata, iar cazul se judeca la Torino.Judecatorul a luat deja o prima masura impotriva celor trei. Astfel, pe numele lor au fost emise. Masura a fost pusa in aplicare de carabinierii companiei Torino San Carlo, la cererea procurorului local. Cei trei sunt acuzati acum ca au profitat de starea in care se afla pensionarul pentru a-l convinge sa-i treaca mostenitori in testamentul sau.Acum, cele doua romance si directorul figureaza drept persoane suspectate de eludare a incapacitatii, delapidare, furt de la domiciliu, precum si utilizarea necorespunzatoare si falsificarea cardurilor de credit.CITESTE SI: Pedeapsa blanda pentru lituanianul care a ucis cu sange rece doi romani care il ajutasera. Decizia luata de un tribunal german Ancheta a avut loc in perioada septembrie 2019 - august 2020 si a fost coordonata de procurorul Valentina Sellaroli, dupa ce o femeie din Torino a depus o plangere in care a relatat ca tatal ei, in varsta de 97 de ani, fost manager Fiat, a murit recent. Insa abia acum au fost luate primele masuri privind arestul la domiciliu pentru cei trei suspecti.Dar cei trei nu s-au multumit sa-l pacaleasca pe pensionar sa-i treaca drept mostenitori. O buna parte din obiectele de mare valoare care i-au apartinut fostului manager de la Fiat au fost gasite in urma perchezitiilor in apartamentele celor doua romance. Se pare ca femeile cautau cumparatori, insa nu au avut timp"Ancheta a facut posibila constatarea faptului ca cei trei suspecti, exploatand starea psihofizica precara a victimei in varsta, au determinat-o sa efectueze acte patrimoniale si juridice pentru deturnarea de bani din contul curent, eliminand si bunuri mobile din casa ei si folosind cardurile de plata.Au reusit chiar sa se numeasca mostenitori universali in testament. In timpul anchetei, in urma unei perchezitii domiciliare in casa celor doua femei, a fost posibil sa se descopere o parte din materialul furat, inclusiv bijuterii, picturi, mobilier si rame", a precizat procurorul.Acum, cei trei risca pedepse cuprinse intre 7 si 10 ani. In replica, avocatii lor sustin ca batranul fusese abandonat de propria fiica, iar ca cele doua romance si bancherul s-au ingrijit de el ani la rand. Drept rasplata, pensionarul ar fi decis sa-i treaca mostenitori, iar suparat de faptul ca unica sa fiica il abandonase, a eliminat-o din testament.