Raport UNICEF: Doua treimi dintre scolarii din lume nu au internet acasa

Potrivit unui comunicat transmis miercuri, 2 decembrie, raportul "How Many Children and Youth Have Internet Access at Home?" ("Cati copii si tineri au acces la Internet acasa?") constata o lipsa similara a accesului in randul persoanelor cu varsta cuprinsa intre 15 si 24 de ani, 759 de milioane (63%) neavand conexiune la domiciliu."Faptul ca atat de multi copii si tineri nu au Internet acasa reprezinta mai mult decat un decalaj digital - este o falie digitala. Lipsa de conectivitate nu limiteaza doar capacitatea copiilor si tinerilor de a se conecta online. Ii impiedica sa concureze in economia moderna. Ii izoleaza de lume. Iar in cazul inchiderii scolilor, ca in situatia cu care se confrunta in prezent milioane de persoane din cauza COVID-19, le ingreuneaza accesul la educatie. Spus mai direct, lipsa accesului la Internet ii va costa viitorul pe cei din urmatoarea generatie", a declarat Henrietta Fore, directorul executiv al UNICEF.Aproape un sfert de miliard de elevi din intreaga lume sunt inca afectati de inchiderea scolilor; din cauza COVID-19, sute de milioane de elevi se bazeaza pe invatarea virtuala. Pentru cei care nu au acces la Internet, educatia poate fi inaccesibila, se arata in comunicatul UNICEF.Potrivit raportului, decalajul digital perpetueaza inegalitatile care deja creeaza diviziuni intre tari si comunitati. Copiii si tinerii din cele mai sarace gospodarii raman si mai mult in urma colegilor lor si au foarte putine sanse de a recupera.La nivel global, aproximativ 60% dintre copiii de varsta scolara din zonele urbane nu au acces la Internet acasa, comparativ cu aproximativ trei sferturi dintre copiii de varsta scolara din gospodariile rurale. Copiii de varsta scolara din Africa subsahariana si Asia de Sud sunt cei mai afectati, aproximativ noua din 10 copii neavand conexiune la Internet.Astfel, in Africa de Vest si Centrala 95% (194 milioane) de copii cu varste scolare de 3 - 17 ani nu au conexiune acasa. In Africa de Est si de Sud - 88% - 191 milioane; Asia de Sud - 88% - 449 milioane; Orientul Mijlociu si Africa de Nord - 75% - 89 milioane; America Latina si Caraibe - 49% - 74 milioane; Europa de Est si Asia Centrala - 42% - 36 milioane; Asia de Est si Pacific - 32% - 183 milioane. La nivel global 67%, adica 1,3 miliarde de copii, nu au conexiune la Internet acasa.Potrivit sursei citate, chiar si atunci cand copiii au conexiune acasa, este posibil sa nu aiba acces la aceasta din cauza unor factori precum presiunea de a face treaba in casa sau de a lucra, lipsa de dispozitive suficiente in gospodarii, faptul ca fetelor le este permis accesul la Internet intr-o masura mai mica sau deloc sau lipsa de intelegere privind accesarea oportunitatilor online. Exista, de asemenea, probleme legate de siguranta online, deoarece parintii pot fi inadecvat pregatiti pentru a-i ajuta pe copii sa ramana in siguranta.In prezent, UNICEF sprijina eforturile sectoarelor educatiei pentru a se asigura ca toti copiii din tara pot continua sa invete, online si offline, in timpul pandemiei de COVID-19.Raportul utilizeaza o analiza reprezentativa la nivel global cu privire la disponibilitatea conexiunii la Internet in gospodariile cu copii si tineri cu varste cuprinse intre 0 - 25 de ani, cu date din peste 85 de tari.Citeste si: Cum va fi vremea de alegeri. Temperaturi nefiresc de mari