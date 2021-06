Dragos Damian, CEO Terapia Cluj, prevede apocalipsa sistemului de pensii. "Cei care aveti 40-50-60 de ani, nu o sa apucati pensia, o sa muriti inainte"

Nu vede rostul PNRR

"Cei care aveti 40-50-60 de ani, nu o sa apucati pensia, o sa muriti inainte! PNRR, Money for Nothing - vor fi rambursati din contributia de 25% la pensiile de care n-o sa ne bucuram la actuala speranta de viata a romanilor. Iata ca acum toata lumea stie cine a scris PNRR si si l-a dat cu dedicatie, aceleasi grupuri de interese care guverneaza Romania si care, am mai scris, au transformat-o in ceea ce este astazi, o sursa inepuizabila de forta de munca pentru UE, de imprumuturi de la investitorii financiari si un importator al celor mai banale produse. Dar, poate ca e mai bine ca Romania sa fie guvernata de altii, pentru ca noi am dovedit ca nu stim s-o facem", a spus Damian intr-o postare pe Facebook El sugereaza autoritatilor sa fie mai atente la banii care vin de la Uniunea Europeana, decat la PNRR, in opinia sa acestia urmandd a fi risipiti pe consultanta si studii de management, necesitate, oportunitate, fezabilitate."Am un motiv foarte serios pentru care nu vad rostul PNRR-ului (in general vorbi d, nu pentru ca l-ar fi facut un partid sau altul), il consider un exercitiu de bifare politica al UE si o gafa de pierdere de si mai multa suveranitate a Romaniei prin componenta de imprumuturi. Si nu, nu este vorba despre scenariul sci-fi prin care planificam sa construim in 5-6 ani ce n-am facut in ultimii 30, adica autostrazi, cai ferate, conducte de apa, scoli, spitale , centre medicale de permanenta, etc. - in lipsa de experti, tehnologie, utilaje, materiale de constructii si mai ales, de muncitori.Este vorba despre reforma sistemului de pensii. Au fost zilele trecute in presa comentarii si sugestii legate de reforma sistemului de pensii. Eu am sa fac un comentariu medical. Speranta de viata in Romania a unui copil nascut astazi (atentie la nuanta, astazi!) este de sub 75 de ani iar speranta de viata activa, sanatoasa, este de sub 65 de ani.Speranta de viata a celor nascuti in urma cu 50-60 de ani, care inca sunt in campul muncii, este mult mai redusa. Astfel incat, cu varsta de pensionare de astazi, mai mult ca sigur ca "decreteii" nu vor prinde prea multi ani de pensie, iar cei care au peste 40 de ani acum si contempleaza o varsta de pensionare de 70 de ani, vor pati la fel. Multumiti sistemului sanitar.Asadar, stimati comentatori, contributia la pensii, chiar daca sistemul se doreste a fi reformat, nu sunt bani pentru batranete - cel putin nu a romanilor de 40-50-60 de ani care vor muri inainte de a ajunge la pensie - ci bani pentru ca Romania sa-si plateasca imprumuturile si deficitele, la care se vor adauga acum si imprumuturile din PNRR. Miscarile prin piloni, disparitia pensionarii anticipate, interzicerea cumulului sau disparitia pensiilor speciale, chiar daca corecteaza inechitati, au doar menirea de a colecta mai multi bani", a mai scris Damian.