Drama mai multor tinere din Bistrita- Nasaud care au fost fortate sa se prostitueze in Germania. Un proxenet a castigat 300.000 de euro

Politistii municipiului Bistrita au efectuat miercuri, 26 august, trei perchezitii domiciliare in municipiul Bistrita si in comuna Livezile, din judetul Bistrita-Nasaud. Procurorii DIICOT au retinut un barbat in varsta de 36 de ani pentru savarsirea infractiunilor de trafic de persoane, trafic de minori si spalare de bani.Din iulie 2016 pana in martie 2020, barbatul a reusit sa castige increderea unor fete vulnerabile, pe care le-ar fi transportat ulterior in Germania. Acesta le gazduia intr-o locuinta inchiriata de el, plasandu-le apoi in diferite localuri si cluburi de noapte, unde se practica prostitutia.In cursul lunii martie 2017, barbatul a pacalit si o minora in varsta de 17 ani, careia i-ar fi promis ca o slujba in strainatate in vederea ingrijirii unui copil. Odata ajunsa in Germania, minora a fost obligata de catre barbat sa se prostitueze.Barbatul a obtinut peste 300.000 de euro de pe urma tinerelor.Pentru a ascunde originea sumelor de bani ilegale pe care acesta le-a castigat, barbatul a cumparat autoturisme second-hand din Germania, mobila second-hand sau alte articole de uz casnic, pe care le-a transportat in Romania, apoi le-a vandut.In cursul acestei zile inculpatul va fi prezentat Tribunalului Bistrita-Nasaud, cu propunere de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile.Cercetarile in cauza se efectueaza impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul SCCO Bistrita Nasaud.