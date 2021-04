Drama romancelor plecate sa munceasca in Italia, in presa internationala. "Calea lor se transforma intr-un drum sinuos, pavat cu durere si singuratate"

Dura, dar mistuita de dorul de fiica sa

"Voiam sa-i ofer o viata mai buna fiicei mele"

350.000 de copii romani sufera de dorul parintilor

Sute de mii de romance lucreaza in Italia , iar unele dintre ele sunt angajate ca badante, ingrijitoare de batrani sau de copii. De cele mai multe ori, ele nu-si pot lua familia, iar astfel survine o adevarata ruptura, care provoaca multa suferinta. Huffington Post, editia in limba italiana, scrie despre suferinta prin care trec multe dintre romancele care traiesc si muncesc in Peninsula. "Este un drum sinuos, pavat cu durere, singuratate, abandon, vinovatie", scriu italienii, care prezinta povestea Francescai - nume fictiv pentru a-i proteja identitatea.Francesca e doar una dintre romancele care au cautat sa scape de saracie, iar in disperare de cauza a mers la mii de kilometri de casa, la munca. Desi singurul motiv pentru care a plecat atat de departe a fost pentru a-si putea intretine familia, plecarea ei nu a fost decat inceputul unui lung sir de suferinte cauzata de lipsa celor dragi. Iar cel mai mult i-a lipsit fetita, care a ajuns chiar sa creada ca a fost abandonata de mama ei."Prima data cand am venit in Italia, am stat doar cinci luni. Am lasat-o pe fiica mea de doi ani in Romania. M-am intors pentru ca a fost prea dureros pentru mine sa fiu departe de ea", a povestit Francesca.Descrisa ca o femeie dura, dispusa sa faca orice sacrificiu pentru a schimba viata copilei si a familiei sale, Francesca a fost coplesita in scurt timp de dor."Are un aer dur, caracterul decisiv al cuiva care si-a luat viata in maini si a facut un pariu. Pentru ca este nevoie de curaj, dragoste, generozitate si poate un pic de nesabuinta pentru a parasi pamantul si copiii cuiva si a-si incerca norocul intr-o tara straina, exact in Italia, unde locuiesc in prezent aproximativ 1.200.000 de romani, potrivit datelor Istat. Un exod care este mai presus de toate feminin.Femeile care, cu un bagaj de noroc si putini bani in buzunar, ajung in tara noastra pentru a "avea grija" de batranii nostri, dar si pentru a lucra pe camp sau pe santierele de constructii. Se confrunta cu acest sacrificiu pentru a imbunatati viata copiilor lor, pentru a le permite sa studieze, pentru a le oferi mai mult decat au putut primi. Dar de cele mai multe ori calea se transforma intr-un drum sinuos, pavat cu durere, singuratate, abandon, vinovatie", mentioneaza italienii.Francesca a povestit ca a ajuns in Italia in 2004 pentru a cauta un loc de munca, iar fetita sa, care avea atunci doi ani, a ramas acasa, in Romania, la bunici."Voiam sa-i ofer o viata mai buna fiicei mele care, la acea vreme, avea doi ani. Prima oara am stat departe de ea cinci luni, apoi m-am intors acasa pentru ca nu reuseam sa stau fara ea. Mi-am spus atunci ca prefer saracia, ca mai bine mananc doar un ou, jumatate eu si jumatate ea, pentru ca distanta este prea dureroasa. In cele cinci luni am auzit-o la telefon doar de trei sau patru ori. La inceput ma intreba cand ma intorc.Apoi, probabil a inceput sa creada ca nu ma mai intorc, pur si simplu nu mai voia sa-mi vorbeasca", a povestit ea.Coplesita de dor, ea s-a intors in cele din urma acasa, in saracie, pentru a fi alaturi de fiica sa. Insa tot saracia a obligat-o si a doua oara sa plece din Romania si tot in Italia. Doar ca, de data aceasta nu a mai facut greseala sa o lase pe micuta in Romania. Dar nici asa nu are liniste. Mama ei este acum singura, in Romania, la 78 de ani."M-am intors acasa, apoi cand am putut sa o iau si pe ea cu mine, era in 2007 si avea patru ani jumate, am revenit in Italia si acum am aici familia mea. Aici sunt sotul meu si cele trei fiice. Nu a fost usor, mi-e doar de tara mea si de mama mea, pe care am lasat-o acolo si care, la 78 de ani, ar avea nevoie si ea sa fie ingrijita, dar viata noastra acum este aici", mai spune ea.Italienii au stat de vorba si cu o alta romanca, Roberta (de asemenea nume fictiv). Roberta sufera si azi, iar copiii ei nu mai au incredere in ea,. "Ne-ai abandonat cand eram copii, acum ce vrei de la noi?", ii raspund acestia inevitabil, atunci cand incearca sa se apropie de ei.Huffington Post prezinta datele UNICEF, care arata ca circa 350.000 de copii romani au ramas singuri acasa, in timp ce parintii au plecat la munca peste hotare."Copiii ramasi in Romania cred ca au fost abandonati", sustine Silvia Dumitrache, presedinta Asociatiei Femeilor Romane din Italia.Cu adevarat tragic e faptul ca multi copii au ajuns sa-si puna capat vietii, din cauza disperarii, departe de parinti si simtindu-se abandonati de acestia. Chiar daca nu exista dovezi concrete ca la baza acestor tragedii ar fi stat distanta dintre ei si mama lor, circa 100 de copii ar fi recurs la un astfel de gest din 2010 si pana in prezent, sustine Silvia Dumitrache.Saracia, coruptia si faptul ca locurile de munca sunt prost platite continua sa-i determine pe multi romani sa caute o viata mai buna peste hotare. Insa, in multe cazuri, pretul platit e pe masura. Chiar daca reusesc sa scape de saracie, de multe ori ajung sa traiasca adevarate drame, separati de familiile lor si mai ales de copii. Iar acest lucru nu poate fi cumparat cu toti banii castigati in Italia sau in alte tari din vest, e concluzia articolului.