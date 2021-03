Drama unor romance obligate sa se prostitueze in Germania si Spania. "Mi-au spus ca nu ma mai intorc vie acasa daca refuz sa fac ce imi cer ei"

Cosmarul Adelei

Maria, femeia care a ajuns sa se prostitueze la 53 de ani

Prostituatele din Romania sunt printre cele mai numeroase in tari ca Regatul Unit, Spania sau Germania, iar in unele zone sunt majoritare. Este si cazul unuia dintre cele mai importante landuri germane, Renania de Nord-Westfalia.Potrivit datelor centralizate oferite de Oficiul de Statistica al landului , in total, in acesta zona au fost inregistrate 9.472 de prostituate, insa doar 2.202, adica 23,3% dintre ele au cetatenia germana. Restul sunt straine, iar dintre cele 7.270 de prostituate straine, 48% sunt din Romania si 16,5% din Bulgaria. De cele mai multe ori, femeile sunt manipulate de retele de proxeneti, iar in dese situatii sunt cu adevarat "sclave moderne."CITESTE SI: Gestul nebunesc facut de un roman din Italia. Orbit de gelozie, si-a lovit cu masina rivalul in dragoste O situatie asemanatoare se inregistreaza si in Regatul Unit. Potrivit Blackpool Gazette , in comitatul Lancashire, care citeaza surse din Politia locala, in aceasta zona majoritatea retelelor de prostitutie importa fete din tari ca Romania si Ungaria, iar proxenetii originari din cele doua tari est-europene detin cele mai multe bordeluri ilegale.Printre tinerele care au ajuns sa se prostitueze in Germania se numara si Adela, o tanara care isi da un nume fictiv din motive usor de inteles. In varsta de 25 de ani, ea a ajuns in Germania dupa ce i s-a promis un loc de munca intr-un supermarket. Insa odata ajunsa acolo, lucrurile s-au schimbat radical."Eu am terminat un liceu chiar in limba germana, asa ca vorbeam fluent, iar un amic s-a oferit acum un an si ceva sa-mi rezolve un job la un supermarket in Germania. Cum din salariul din Romania nu mi-as putea lua nici in 50 de ani o casa, am acceptat, chiar daca mi-a fost greu sa plec de acasa. Numai ca, spre surprinderea mea, in Germania am gasit cu totul altceva", a povestit fata.Inca din prima zi i s-a spus ca momentan locul de munca din supermarket nu a fost inca scos pentru angajare, dar ca asta se va intampla ulterior. Evident, nu a fost asa."Dupa trei zile de asteptare, am aflat cum stau treburile. Mi s-a spus ca am de ales intre a ma prostitua, pentru a plati niste datorii pe care le-as fi avut la ei - desi nu aveam nicio datorie - si sa nu ma mai intorc niciodata vie acasa. Si ca sa fie mai convingatori, m-au luat la pumni si la picioare", si-a amintit tanara.A fost nevoita sa intretina relatii intime si cu cate 7-8 barbati pe zi, iar ei ii ramaneau doar bani de mancare. Insa nu era singura in aceasta situatie. "Mai erau patru fete, mancau si ele bataie si erau exploatate", a precizat ea.Din fericire, intr-o zi Adela a reusit sa scape din mainile proxenetilor si s-a dus la Politie. A ajutat-o un client, care a observat ca lucrurile nu erau in ordine si a inteles ca tanara se prostitua nu pentru ca ar fi fost alegerea sa, ci fiindca era o adevarata prizoniera. Asa au ajuns toate sa fie salvate, iar infractorii au incaput pe mana politistilor.Un alt caz dramatic s-a inregistrat in Spania, acolo unde Maria, o romanca din Palma de Mallorca a ajuns sa se prostitueze la 53 de ani. World in News noteaza ca romanca si-a pierdut locul de munca, din cauza crizei provocate de lipsa turistilor. Asa a ajuns in strada, fara niciun ban in buzunar, in conditiile in care familia ei aflata in Romania depinde de banii pe care ii trimite ea din Spania.N-am avut incotro, nu a fost alegerea mea", a spus Maria, intrebata cum a ajuns la varsta ei sa-si vanda corpul pe strada oricarui necunoscut.Insa cazul Mariei nu este unul singular in Palma de Mallorca. Conform sursei citate, numeroase femei din tari sarace ca Romania, Columbia sau Maroc au ajuns sa se prostitueze, dupa ce au ramas fara un loc de munca.F