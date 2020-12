Drula: Exista persoane care si-au facut un obicei din a veni la serviciu doar pentru a avea de unde pleca acasa. Nu ma feresc sa fac schimbari

Discutiile au vizat aspecte ce tin de activitatile desfasurate la nivelul directiilor MTI si al companiilor, precum si actiunile si masurile ce vor fi luate in urmatoarea perioada pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii la nivelul Ministerului si a unitatilor aflate in subordinea acestuia, se arata in comunicatul de presa emis de Ministerul Transporturilor (MT)."De la bun inceput vreau sa va transmit ca aveti in mine un partener. De aceea v-am convocat astazi sa discutam cum putem sa eficientizam si sa profesionalizam activitatea la nivelul structurilor sau companiilor pe care le conduceti. Este foarte clar pentru toata lumea ca din pacate la nivelul fiecarei structuri exista persoane care si-au facut un obicei din a veni la serviciu doar pentru a avea de unde pleca acasa. Aceste persoane daca nu inteleg ca sunt aici sa presteze o munca in folosul oamenilor si sa aduca un plus de valoare echipei, fie ca sunt la Minister, fie ca sunt la companii, este cazul sa se gandeasca la schimbarea locului de munca. Nu ma feresc sa fac schimbari si nu ma feresc de reforme.Activitatea dumneavoastra si a subordonatilor trebuie sa fie bazata pe profesionalism, asumarea responsabilitatii si transparenta. Cei care pot sa respecte aceste principii sunt bineveniti in echipa mea. Vreau progrese si vreau sa livram romanilor lucruri concrete", a declarat ministrul Catalin Drula.