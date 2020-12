VIDEO Drum european inchis si ploaie inghetata pe A2. Ninsoarea, vantul si frigul fac ravagii pe sosele

Trafic inchis pe o portiune din DN2

Reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere atrag atentia asupra faptului ca Administratia Nationala de Meteorologie a extins avertizarea de cod galben pentru intervalul 08.12, ora 19:00 - 09.12.2020, ora 00:00, ce vizeaza local ploaie sau burnita care depune polei pe partea carosabila si intensificari ale vantului in judetele Braila, Buzau, Ialomita, Calarasi, Constanta si Tulcea.Un caz aparte se inregistreaza pe A2, intre Bucuresti si Constanta, unde a aparut fenomenul de ploaie inghetata."Echipele de drumari ale Sectiei de Drumuri Nationale Calarasi, D.R.D.P. Constanta, actioneaza continuu cu sare si clorura de calciu pentru combaterea acestui fenomen.Facem apel la conducatorii auto care se deplaseaza in aceasta perioada, sa circule prudent, sa adapteze viteza la conditiile din trafic , sa plece la drum doar daca au autovehiculele echipate corespunzator pentru conditii de iarna si sa se informeze in prealabil cu privire la conditiile de trafic din zonele tranzitate", informeaza reprezentantii CNAIR.Politia Rutiera a luat decizia inchiderii circulatiei rutiere pentru toate categoriile de autovehicule pe DN2 (E85), Urziceni - Buzau, in zona localitatii Caldarusanca, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile. E vorba despre o depunere de polie care face periculos traficul in aceasta zona, existand riscul unor accidente grave."Precizam ca la aceasta ora drumarii de la CNAIR actioneaza cu toate mijloacele specifice pentru redeschiderea traficului cat mai curand in conditii de siguranta.Facem apel la conducatorii auto care se deplaseaza in aceasta perioada, sa circule prudent, sa adapteze viteza la conditiile din trafic, sa plece la drum doar daca au autovehiculele echipate corespunzator pentru conditii de iarna si sa se informeze in prealabil cu privire la conditiile de trafic din zonele tranzitate", atentioneaza reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii RutiereInformatii suplimentare privind starea retelei de drumuri nationale pot fi obtinute de la Dispeceratul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., la numerele de telefon 021/264.33.33; 021/9360 si pot accesa pe prima pagina in caseta din stanga: www.cnadnr.ro - DISPECERAT - Situatia Drumurilor Nationale, dar si pagina de FB https://www.facebook.com/cnadnr/ si de TWITTER, @CNADNR