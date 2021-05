Imagini spectaculoase de pe santierul drumului expres Craiova-Pitesti. Cum arata noul pod peste Olt FOTO VIDEO

Acesta a declarat zilele trecute ca vrea sa livreze anul acesta sectorul dintre Bals si Slatina din drumul expres Craiova-Pitesti, astfel ca soferii care vor parcurge distanta intre Pitesti si Craiova sa nu mai intre in localitatile Bals si Slatina. Acum, imaginile postate ilustreaza si stadiul lucrarilor."Noi ne concentram ca proiectele care sunt in derulare, aceste mari santiere de autostrada , de drum expres, de poduri, sa mearga cat mai bine, sa ajunga cat mai repede la finalizare. Totdeauna exista acest ciclu de investitii sezonal in constructii, adica in februarie-martie incep lucrarile, in decembrie trebuie sa se puna ultimele operatiuni inainte sa vina vremea rea. Un proiect mare pe care ne propunem sa il livram anul acesta - si avem promisiunea constructorului ca il va livra - este acel sector din drumul expres Craiova-Pitesti, intre Bals si Slatina.Practic, la sfarsitul anului, odata cu inaugurarea acestui sector, ar trebui ca, mergand de la Pitesti la Craiova sau de la Craiova la Pitesti, sa nu mai intram in localitatile Bals si Slatina. Un mare castig pentru aceste localitati, care scapa de traficul ingrozitor de tranzit. Un mare castig pentru siguranta rutiera, pentru cei care nu stiu, drumul expres are o diferenta relativ minora fata de profil de autostrada, profilul de autostrada are 26 metri, profilul de drum expres este de 22 m, diferenta de patru metri vine in special din absenta benzii de urgenta, e doar un acostament care este asfaltat, de 1,5 metri care este in afara benzilor de circulatie ", a precizat ministrul Transporturilor.