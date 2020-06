Drumul lui Mugur Isarescu de la simplu absolvent de ASE la cel mai longeviv sef de banca centrala, acuzat de colaborare cu Securitatea

Ziare.

Ziare.com va prezinta cateva dintre cele mai relevante detalii despre Mugur Isarescu, considerat una dintre cele mai importante figuri publice ale Romaniei postdecembriste. Isarescu se afla, in prezent, la al saptelea mandat de Guvernator al Bancii Nationale a Romaniei, atribuindu-i-se "titlul" de cel mai longeviv guvernator al unei banci nationale din lume.Mugur Constantin Isarescu (71 de ani) s-a nascut in Dragasani, judetul Valcea. A absolvit Academia de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea de Comert, specialitatea Comert Exterior, in anul 1971. In anul 1989 a devenit doctor in stiinte economice, Academia de Studii Economice Bucuresti.Relatia lui cu BNR a inceput in septembrie 1990 si dureaza pana in prezent. Mugur Isarescu este presedintele Consiliului de administratie si Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, numit de Guvern in 1990, cu mandat incredintat de Parlament in 1991 si reinnoit in decembrie 1998, noiembrie 2004, octombrie 2009, octombrie 2014 si octombrie 2019. Potrivit Newsweek Romania , in momentul in care Isarescu a fost prima data numit Guvernator al BNR, el era secretar pe probleme economice la ambasada Romaniei din Washington, perioada in care puterea in stat era detinuta de Ion Iliescu Indiferent de partidul politic care a fost la guvernare in ultimii 30 de ani, Mugur Isarescu a ocupat aceeasi functie, de guvernator al BNR.Mugur Isarescu a renuntat, totusi, la conducerea BNR pentru o perioada scurta de timp. In anul 1999, a fost numit in functia de prim-ministru al Romaniei de catre Emil Constantinescu , presedintele din acea perioada. La alegerile prezidentiale din anul 2000, Isarescu a candidat la functia de presedinte al Romaniei, din pozitia de independent, dar a avut sustinerea CDR (Conventia Democrata Romana). Nu a castigat alegerile, drept urmare s-a intors la conducerea Bancii Nationale a Romaniei.Intre 1998 si 2003, s-au inchis 12 banci, iar falimentele din 1999-2002 au avut aproximativ 800.000 de pagubiti. Dupa episodul Bancorex, statul a preluat activele si a acoperit pierderi in valoare de 2,1 miliarde de dolari, Banca Nationala Romana fiind acuzata ca nu a supravegheat bancile corespunzator, dupa cum a relatat Newsweek Romania De-a lungul timpului, Mugur Isarescu a avut unele "ciocniri" cu oamenii politici aflati la putere. De exemplu, in "epoca Dragnea", fostul lider al PSD , condamnat anul trecut in dosarul "Bombonica", si Mugur Isarescu au comunicat prin "scrisori" publice pe teme legate de deprecierea leului, cresterea inflatiei si a indicelui ROBOR.Potrivit propriului CV publicat pe site-ul BNR, Mugur Isarescu este autor, coautor si coordonator al unui numar de nu mai putin de 30 de carti. Cu toate acestea, potrivit unei dezvaluiri facute de Romania libera in 2017, Mugur Isarescu a publicat, in 2009, o carte cu 518 pagini, dintre care 180 ar fi fost copiate din alte lucrari de ale sale. Conform jurnalistilor publicatiei mentionate, este vorba despre lucrarea intitulata "Contributii teoretice si practice in domeniul politicilor monetare si bancare", publicata la Editura Academiei Romane.In 2017, Romania libera dezvaluia in exclusivitate faptul ca Mugur Isarescu ar fi avut legaturi cu fosta Securitate, primind numele de cod "Manole". Conform sursei citate, guvernatorul BNR ar fi fost mentionat in evidentele UM 0195, unitate apartinand de Contraspionajului Extern. Concret, Mugur Isarescu i-ar fi avut "in vizor" pe unii diplomati straini din Bucuresti, dar si pe colegii de la Institutul de Economie Mondiala, unde el si-a desfasurat activitatea ca cercetator stiintific.Conform aceleiasi dezvaluiri de presa, in arhivele CNSAS exista o sectiune dedicata Institutului de Economie Mondiala, unde se regasesc note informative semnate sub numele de cod "Manole". In septembrie 1986, "Manole" si-ar fi mentionat adresa intr-un document de acest tip - Strada Miron Constantinescu, numarul 33, blocul Z11. Intr-un alt document al Securitatii, din 1979, mai arata sursa citata, apare aceeasi adresa, dar ii este atribuita direct lui Isarescu Constantin Mugurel, angajat al Institutului de Economie Mondiala, relateaza tot Romania Libera.Potrivit ultimei declaratii de avere a lui Mugur Isarescu, din anul 2019, guvernatorul BNR detine terenuri si imobile in Bucuresti, in apropierea Capitalei, dar si in Dragasani. Isarescu mai detine bijuterii in valoare de aproximativ 72.000 de euro, o colectie numismatica care valoreaza aproximativ 62.000 de euro, tablouri si icoane de 25.500 de euro, dar si vesela de argint de circa 4.000 de euro.Mugur Isarescu controleaza firma Mar SRL, care administreaza un domeniu viticol intins pe mai multe hectare la Dragasani, precum si o pensiune. Conform aceleiasi declaratii de avere din 2019, Mugur Isarescu ridica anual de la BNR un salariu de 806.000 de lei, la care se adauga aproximativ 32.000 de lei anual, bani care ii vin din faptul ca este membru titular al Academiei Romane. In acelasi timp, conform ultimei declaratii de avere, Mugur Isarescu are si o pensie de circa 136.000 de lei pe an. Conform unui sondaj realizat de INSCOP Research , in februarie 2014, privind increderea romanilor in personalitatile publice, Mugur Isarescu se afla in topul clasamentului, cu un procent de incredere de 41,2% din respondenti.