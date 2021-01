Avertisment pentru soferi. Drumuri din doua judete, afectate de viscol. Pe autostrada A2 ninge cu rafale de vant

Situatia pe principalele artere rutiere:

- Autostrada A1 Bucuresti - Pitesti - ninge usor, carosabil umed, la negru

- Autostrada A2 Bucuresti - Constanta - conditii de ninsoare usoara, fara depuneri pe carosabil, 0 grade (km 10 - 143), precipitatii usor mai intense, ninsoare cu rafale de vant, carosabil paetial acoperit de zapada, 0 grade (km 143 - 193), precipitatii sub forma de ploaie, carosabil umed, 0 grade (km 193 - 212 si Autostrada A4 Ovidiu-Agigea)

- Autostrada A3 Bucuresti - Ploiesti: lapovita pe tot tronsonul, carosabil acoperit partial cu zapada, -1 grade

"In judetele Constanta si Tulcea , din cauza viscolului si vizibilitatii reduse, este restrictionata circulatia autovehiculelor cu masa mai mare de 7,5 tone pe DN 22 intre localitatile Lumina si Mihai Viteazu, DN 3 Cobadin - Ostrov si pe DN 22A Harsova - Topolog, DN22D Macin - Babadag. In cursul noptii s-a actionat cu utilaje pentru mentinerea starii de viabilitate a carosabilului",arata Centrul Infotrafic din IGPR Ninge pe majoritatea arterelor rutiere din judetele aflate in partea de S si S-E a tarii, circulatia desfasurandu-se in conditii de iarna, fara a fi semnalate persoane sau autovehicule imobilizate din cauza caderilor de zapada", precizeaza Centrul Infotrafic.Din cauza vantului puternic, sunt suspendate manevrele in toate porturile de la Marea Neagra.Nu au fost sesizate evenimente in ceea ce priveste traficul feroviar sau aerian.Meteorologii au emis, marti, o informare de ninsori si intensificari ale vantului , valabila pana joi dimineata. In Muntenia, Dobrogea si local in Moldova si la munte temporar va ninge, in general moderat cantitativ. De marti seara pana miercuri, la ora 23.00, va fi cod galben in 9 judete si in Capitala.