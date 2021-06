Mai multe drumuri judetene si comunale din Vrancea, inchise traficului dupa ce au fost inundate de apele revarsate

"La aceasta ora, mai multe drumuri judetene sunt inchise traficului rutier. Printre acestea, DJ 205 la kilometrul 21 Spulber, unde podul din satul Prahuda a fost erodat de ape, DJ 204E Mircesti - Doaga, unde carosabilul este inundat in urma revarsarii apelor, pe DN 2N a fost afectat un pod provizoriu din tuburi care facea legatura Jitia si Bisoca. Probleme sunt semnalate si la Barsesti si Soveja, pe mai multe drumuri comunale, pe care intervin SVSU locale. De asemenea, la Marasesti, Mircesti si Lepsa, SVSU locale au intervenit in cursul zilei de sambata pentru evacuarea apei din mai multe gospodarii", a declarat, sambata, purtatorul de cuvant al ISU Vrancea, Cristina Parvu.In cursul zilei de sambata, 12 persoane ramase izolate de vineri seara pe o insula , intr-o zona forestiera de la Nereju, au fost salvate de echipele de interventie cu ajutorul unui sistem de tiroliana. Printre acestea, trei femei si un tanar de 16 ani.La Nistoresti si Nereju, unde locuitorii din mai multe sate au ramas izolati dupa ce apele au distrus caile de acces in zona, circulatia a fost reluata pietonal pe podete de lemn.La Tulnici, in satul Coza, mai multe gospodarii au ramas fara curent electric, dupa ce apele revarsate au rupt un stalp de curent electric, care a fost luat de viitura. Alimentarea cu curent electric in zona a fost intrerupta, defectiunea urmand a fi remediata dupa ce debitul apelor va scadea.La ora 20,30, ISU Vrancea a emis un nou mesaj de avertizare destinat populatiei, prin sistemul RO Alert, in care cetatenii sunt informati asupra unui nou Cod rosu de inundatii pe mai multe bazine hidrografice.Situatia este in continuare atent monitorizata de autoritati , mai ales ca pe raul Putna a fost depasita cota de pericol si se asteapta noi viituri, din cauza ploilor abundente din zona montana.