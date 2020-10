DSP Bucuresti cere tuturor spitalelor din Capitala sa creeze "circuite pentru internarea pacientilor Covid-19 pozitivi"

"Urmarea situatiei epidemiologice existente create de evolutia pandemiei Covid-19 si a numarului insuficient de paturi dedicate pacientilor pozitivi cu virusul SARS-CoV-2 din cadrul unitatilor sanitare din faza I, faza II si suport Covid-19, va solicitam sa intreprindeti cu celeritate demersurile necesare pentru reorganizarea unitatilor sanitare cu paturi aflate in subordinea dumneavoastra in vederea crearii unor circuite pentru internarea pacientilor Covid-19 pozitiv, cu respectarea tuturor prevederilor legale in vigoare", se arata in nota datata 14 octombrie, adresata catre "toate spitalele din municipiul Bucuresti" si semnata de conducerea DSP Bucuresti.