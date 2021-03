DSP Vaslui face lumina in cazul tanarului decedat la doua zile dupa rapel

"In urma aparitiei in spatiul public a informatiei conform careia o persoana a decedat la mai putin de 48 de ore de la efectuarea rapelului, Directia de Sanatate Publica Vaslui s-a autosesizat cu privire la acest caz. In acest context, au fost solicitate informatii cu privire la persoana in cauza, Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, Centrului de Dializa Nefrocare Vaslui si Serviciului de Ambulanta Judetean Vaslui. Persoana, in varsta de 35 ani, a fost vaccinata la rapel, in data de 19.03.2021, cu vaccin de la PfizerBioNTechla Centrul de Dializa Nefrocare Vaslui, cu echipa mobila", precizeaza DSP Vaslui.Conform sursei citate, in vederea administrarii vaccinului, persoanei i s-a efectuat triajul, in urma acestuia fiind declarata apta pentru vaccinare.CITESTE SI: STUDIU Vaccinul Pfizer contra COVID-19, eficient in proportie de 85% dupa prima doza Dupa imunizare, mai informeaza DSP Vaslui, persoana a fost monitorizata conform procedurilor, neprezentand reactii adverse asociate administrarii vaccinului anti-COVID-19. Dupa perioada de monitorizare, sub supravegherea personalului medical din centru, s-a efectuat sedinta de dializa fara nicio simptomatologie prezenta. Pacientul a parasit centrul de dializa fara a prezenta vreun simptom post-imunizare."In data de 21.03.2021, prin S.N.U.A.U. 112 se solicita asistenta medicala de urgenta de catre sotia pacientului. Solicitarea a fost incadrata ca fiind cod rosu si s-a alocat un echipaj de terapie intensiva mobila si in acelasi timp a fost recomandata initierea manevrelor de resuscitare de baza. Pacientul este gasit de echipaj in stop cardiorespirator si se incep manevrele de resuscitare, pacientul fiind transportat la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui cu diagnosticul Stop cardiorespirator resuscitat reversibil. Ionograma recoltata evidentiaza o hiperpotasemie 7mEq/litru, ceea ce a declansat tulburarea de ritm care a dus la stopul cardiorespirator. Evolutia cazului nu poate fi pusa in legatura cu vaccinarea anti-COVID-19", sustine DSP Vaslui.De asemenea, DSP Vaslui precizeaza ca pacientul prezenta multiple comorbiditati, precum si faptul ca nu au existat contraindicatii de vaccinare concomitent cu sedinta de dializa.Tanarul decedat suferea de insuficienta renala si facea de mai multi ani dializa. Potrivit declaratiei membrilor familiei, in cursul zilei de vineri, a fost prezent la o sedinta de dializa, dupa care a facut rapelul, iar in cursul serii s-a simtit rau, starea sa degradandu-se ulterior. In cursul noptii de sambata spre duminica, familia a sunat la 112."Duminica dimineata, tanarul a fost gasit in stop cardio-respirator. Se incep manevrele de resuscitare, se aduce pacientul in UPU. In UPU, ionograma ne arata o concentratie mare a potasiului, motiv pentru care el a facut tulburari de ritm si a instalat stopul cardio-respirator. Din punctul nostru de vedere, nu putem corela aparitia acestui eveniment cu a doua doza de vaccin, noi o corelam cu faptul ca potasiul era foarte mare si potasiul peste 6 mEq/L predispune la morti subite prin tulburari de ritm, ceea ce s-a si intamplat", a declarat marti, pentru AGERPRES, directorul medical al Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, dr. Lelia Croitoru.Tanarul decedat avusese COVID-19 in trecut si se vindecase.