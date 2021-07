UPDATE O duba incarcata cu butelii de oxigen a luat foc. Persoane ranite si masini avariate VIDEO

Persoanele care au ajuns la spital faceau parte dintr-o echipa care desfasura lucrari in zona, iar una dintre ele a suferit arsuri pe spate si a fost trantita la pamant de suflul exploziei.Politistii, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea, au deschis dosar penal pentru distrugere din culpa."In prezent, a fost deschis un dosar penal pentru distrugere din culpa, fapta prevazuta de art. 255, alin.1 si 2 din Codul penal, in care se efectueaza cercetari sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea", au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean ( IPJ ) Valcea.Potrivit ISU Valcea, autovehiculul in interiorul caruia s-a produs deflagratia apartine unei societati care se ocupa cu intretinerea instalatiilor de alimentare cu gaz metan.Incendiul a fost urmat de o explozie si doua persoane au fost ranite, iar o a treia a suferit un atac de panica. Mai mult, geamurile catorva apartamente din apropiere s-au spart si au fost avariate trei masini.Duba a fost distrusa in totalitate de incendiu Au intervenit doua autospeciale stingere, descarcerarea, un echipaj CBRN si trei ambulante, potrivit ISU Valcea.