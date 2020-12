Reactia dura a lui Dunca, seful CJ Caras-Severin, dupa imaginile socante din spitalul de la Resita: Sunteti bogati, domnilor chirurgi, bugetul de salarii este 80% din cheltuieli

"Stimati domni medici chirurgi! Inainte de toate, doresc sa va asigur de intreaga mea stima. O port intregii bresle si vine in principal inca din copilarie, atunci cand medicii pentru mine erau un fel de zei. Ii vedeam ca pe niste supraoameni gata oricand, in zi si in noapte, sa vina oriunde si pe orice vreme sa aduca alinare la orice durere am putea avea.Din pacate, venit aici, la Resita, am descoperit un dezastru in serviciul public de sanatate.", isi incepe Romeo Dunca mesajul adresat medicilor chirurgi, publicat pe Facebook Dunca sustine ca 80% din cheltuielile bugetului anual al spitalului din Resita, in valoare de 50 de milioane de euro, sunt reprezentate de salariilor medicilor."Cetatenii sunt in multe cazuri nemultumiti de servicii, desi spitalul consuma 50 de milioane de euro pe an. Sunteti bogati, domnilor chirurgi, deoarece bugetul de salarii reprezinta aproape 80% din cheltuieli. Din pacate, insa, cei mai multi dintre pacienti sunt saraci si nu de putine ori chiar nemultumiti. Ori trebuie sa mearga la alte spitale din tara sau strainatate pentru a cauta alinarea ce nu o gasesc la Resita. Desi sunteti 150 de medici primari sau specialisti. Am vazut conditiile jalnice din cladirile in care lucrati si recunosc ca "vina" oamenilor simpli de a fi nemultumiti se datoreaza si celor care au administrat judetul in trecut. Dar, cu toate acestea, sa nu uitam ca suntem cu totii datori, si dumnevoastra, stimati medici chirurgi, si noi, cei alesi de cetateni sa-i reprezentam, sa aducem liniste si speranta in sufletele celor care inca mai cred in noi", completeaza Dunca.Cinci medici chirurgi din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Resita au adresat pe 3 decembrie o scrisoare deschisa presedintelui Consiliului Judetean Caras-Severin, Romeo Dunca, in care ii cer sa se repozitioneze si sa isi rectifice declaratiile referitoare la faptul ca medicii opereaza doar cazurile usoare.In urma scrisorii trimise, Dunca spune ca medicii si personalul medical trebuie sa isi faca datoria si ataseaza o imagine cu un pacient care sta pe podeaua spitalului, imbracat sumar."Si da, e adevarat ce spuneti. Dumneavoastra reparati si ingrijiti oameni, iar noi, administratia judeteana, reparam si intretinem cladiri. Dar sa nu uitam ca fotografiile aparute zilele acestea in spatiul public, in presa locala, nationala si chiar internationala, arata exact cat de bine o facem. Atat noi, administratia, avand grija de cladiri, cat si dv., in timp ce ingrijiti bolnavii. Pentru a nu uita despre ce vorbim, va atasez aceasta fotografie. Si inca ceva! Ma bucur ca din cei 150 au semnat doar 6 + dl Florea Bortun. Care are o persoana apropiata angajata se pare pe post de sefa asistenta. Chiar la stationarul 3, adica exact la locul de unde e fotografia...", mai scrie Dunca.Presedintele Consiliului Judetean Caras-Severin, Romeo Dunca, a facut acuzatii grave la adresa medicilor de la Spitalul de Urgenta Resita. Seful judetului a spus ca angajatii unitatii medicale aleg sa faca doar operatii usoare, desi au salarii uriase, trimitand cazurile serioase in alte orase.Mai multe imagini cu bolnavi nesupravegheati, imbracati sumar sau dezbracati au aparut in spatiul public, fiind vorba despre persoane cu probleme psihice, care stau in conditii mizere in Stationarul 3 al Spitalului Judetean de Urgenta Resita din judetul Caras-Severin, spatiu dedicat pacientilor depistati cu COVID-19. Autoritatile sustin ca acestea sunt "conditiile mostenite din sistemul de sanatate" si ca a fost ceruta construirea unui spital modular.