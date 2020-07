Dupa sapte zile, Termoenergetica anunta ca problema cu furnizarea apei calde in Capitala va fi remediata

"In aceasta dimineata am reusit si am finalizat o lucrare in zona Brancoveanu, care va asigura caracteristicile tehnice, respectiv debitul si presiunea pentru a ajunge cu apa in zona Titan (...) Mai exista aproximativ 20 de puncte termice din totalul de 250 de pe raza sectorului 3 care functioneaza sub parametri, in cateva ore marea majoritate a lor (vor functiona - n.r.), mai raman 3-4 in zona Titan care nu vor functiona. Maine finalizam o lucrare la magistrala III Progresul de inlocuire, o punem in functiune si vom ajunge mai direct si catre aceste zone, deci maine ar trebui sa nu mai avem probleme nici acolo", a spus Alexandru Burghiu, joi.El a informat ca s-a remediat si o avarie in zona Pantelimon. "In sectorul 2, in momentul de fata, e incarcarea unei zone care a avut o avarie mare, a durat patru zile in zona Pantelimon, s-a remediat si este in incarcare acum reteaua, deci, tot asa, pana diseara vom avea si acolo (apa calda - n.r.) si mai raman cateva puncte termice care, de la zi la zi, in urmatoarele doua-trei zile se vor imbunatati, astfel incat in cateva zile sa nu mai avem probleme", a explicat Alexandru Burghiu.Marea problema a Bucurestiului, potrivit acestuia, o reprezinta lipsa celor doua CET-uri ale sectoarelor 2 si 1, respectiv CET Pipera, care a disparut in 2006, si CET Titan, care a fost inchis de Ministerul Energiei in 2012."Sunt fix zonele unde avem in momentul de fata probleme", a subliniat Alexandru Burghiu.El a amintit ca problema s-a intamplat sambata, cand mare parte dintre locuitorii din sectoarele 2 si 3 nu au avut apa calda. "S-a intamplat pentru ca am lucrat si am inlocuit o bretea, o parte din magistrala. A necesitat oprirea magistralei", a precizat Alexandru Burghiu.In prezent sunt 16 lucrari la sistemul de termoficare."Noi avem concomitent acum (...) 16 santiere pe raza municipiului Bucuresti, am terminat alte 20, dar exista doua variante: sunt lucrari care afecteaza in zona si lucrari care nu afecteaza. Cele care afecteaza au fost ocolite de catre administratiile bucurestene si au fost lasate sa se degradeze in totalitate. Bretelele de care v-am vorbit sunt foarte multe la numar, dar, ca procent, undeva la 30-35% dintre ele sunt inactive. Orice zona trebuia alimentata din doua parti - varianta a, varianta b (...) daca aveam CET-ul puteam sa dau apa calda din Titan pentru zona Titan si daca aveam bretelele, la fel, puteam sa alimentez", a declarat Alexandru Burghiu.Pentru situatia inregistrata in sectoarele 2 si 3 se va acorda o reducere la factura lunii curente din cauza problemelor in furnizarea apei calde."Exista o posibilitate contractuala astfel incat sa calculam aceasta diminuare, in functie de perioadele si orele de nelivrare", a mai precizat Alexandru Burghiu.In alta ordine de idei, el a spus ca apa rece nu se plateste la pret de apa calda."Foarte multa lume ma intreaba de ce plateste apa rece la pret de apa calda si e fals, pentru ca noi functionam cu un contor la baza blocului care masoara diferenta de temperatura, respectiv gigacaloria. Oamenii folosesc in apartamente niste instrumente care au unitate de masura volumul, respectiv metrul cub, adica apometrele. Sunt doua instrumente diferite. Noi facturam numarul de gigacalorii", a aratat Alexandru Burghiu.