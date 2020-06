Ecopolis: Ministerul Mediului are 16 milioane de euro alocati pentru reteaua de monitorizare a calitatii aerului, pe care nu-i acceseaza

Ziare.

com

"Pe partea de monitorizare e clar ca avem nevoie de mai multa implicare din partea autoritatilor. Ministerul Mediului desi initial foarte deschis a organizat doua intalniri cu ONG-uri si cu persoane implicate pe partea aceasta...nu a continuat acest dialog. Nu e foarte clar ce se va intampla. Ideea este ca Ministerul Mediului are pe un Program Operational alocati 16 milioane de euro pentru reteaua nationala de monitorizare a calitatii aerului pe care nu reuseste sa-i acceseze inca din 2016 si ce promite Ministerul acum e ca va moderniza aceasta retea, dar nu am vazut nimic concret sau nu s-a intamplat nimic de cel putin 6 luni de cand discutam noi cu ei", a spus Oana Neneciu, in cadrul conferintei "Criza poluarii aerului din Bucuresti: Cauze, actori, solutii", conferinta organizata de Asociatia Tine de noi si fundatia Hans Seidel Romania.Ea a mentionat ca in 2019 a fost lansata prima platforma independenta de monitorizare a calitatii aerului din Bucuresti, Aerlive.ro, pentru ca Ministerul Mediului "nu monitorizeaza cum trebuie calitatea aerului". In prezent platforma are 15 senzori in Bucuresti si furnizeaza date in special pe particulele fine in miscare, PM 10 si PM 2,5.Pe data de 30 aprilie 2020, Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) a publicat Hotararea privind condamnarea Romaniei pentru nerespectarea Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului, privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa. Documentul se refera la depasiri ale limitelor maxime admise pentru PM10, in Bucuresti, in perioada 2007 - 2016, dar si la problemele pe care le inregistreaza tara noastra in procesul de combatere a poluarii.Anuntul privind condamnarea Romaniei a fost facut, in aceeasi zi, de catre ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe , iar in acest sens acesta a solicitat Primariei Capitalei intocmirea unui plan de urgenta pentru reducerea poluarii, in caz contrar Comisia Europeana urmand sa declanseze o noua procedura de infringement care poate costa Romania o suma forfetara minima de 1,6 milioane de euro, "iar penalitatile pe zi pot varia de la circa 2.000 de euro si 120.000 de euro pe zi".Instanta europeana arata, la punctul 103 din document, ca "planurile privind calitatea aerului adoptate de Romania, aplicabile la expirarea termenului prevazut in avizul motivat suplimentar din 26 septembrie 2014, nu contin masuri potrivite, astfel incat sa se asigure ca perioada de depasire a valorilor limita este cat mai scurta cu putinta, si nici nu mentioneaza toate informatiile enumerate in sectiunea A din anexa XV la directiva mentionata".Respectivele informatii fac referire, printre altele, la localizarea poluarii excesive (regiune, oras, statie de masurare - harta, coordonate geografice), autoritati responsabile (numele si adresele persoanelor responsabile de elaborarea si punerea in practica a planurilor de imbunatatire), natura si evaluarea poluarii (concentratiile observate in anii anteriori, concentratiile masurate de la inceputul proiectului, tehnicile utilizate pentru evaluare), originea poluarii, detaliile factorilor responsabili de depasire (de exemplu: transporturile, inclusiv transportul transfrontalier, formarea de poluanti secundari in atmosfera) si detalii privind masurile sau proiectele de imbunatatire care existau atat inaintea datei de 11 iunie 2008, cat si dupa intrarea in vigoare a Directivei 2008/50/CE.Comisia Europeana (CE) demarase o noua procedura de infringement, deoarece autoritatile nu au transmis pana la data de 1 aprilie 2019 programele nationale de control al poluarii atmosferice si a subliniat ca Romania nu a luat masurile necesare pentru a diminua nivelul de poluare cu particulele fine de praf PM10 specificate in Directiva 2008/50/EC.Particulele in suspensie (PM10) provin in special de la emisiile poluante generate de industrie, trafic si incalzirea locuintelor. Acestea pot provoca astm, afectiuni cardiovasculare, cancer pulmonar si deces prematur. Valoarea zilnica admisa de PM10 pentru protectia sanatatii umane este de 50 micrograme/mc, in timp ce valoarea limita anuala este de 40 micrograme/mc.