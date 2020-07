Editia din acest an a Sibiu Jazz Festival, programata in luna august, va avea si o componenta rock

"Sibiu Jazz Festival, o experienta muzicala unica, vine cu o surpriza pentru publicul roman si international. Sibiu Jazz Festival isi continua traditia pe scena muzicala din Romania cu o inovatie la nivel de repertoriu si expresivitate artistica. Pe langa eleganta si ritmicitatea jazzului clasic, festivalul are anul acesta o componenta inedita de rock care se imbina perfect pe scena, oferind nu doar o experienta artistica cu totul neobisnuita, ci si o alternativa de a pune in comun oamenii, antrenandu-le energiile, live si online, prin vocatia universala a muzicii cu respectarea regulilor impuse de virusul COVID19. Publicul roman este asteptat la sfarsitul penultimei saptamani din august, respectiv pe 21, 22 si 23, sa se invioreze la Sibiu alaturi de mari artisti ai scenei nationale care ne vor pune sufletul in miscare prin muzica lor extrem de bogata si creatoare. Pe parcursul celor trei zile de festival vom simti viata in ritmuri antrenante alaturi de Paolo Profeti & ArtHitElectronic - Swing Project, Firma - Commissioned Jazz-Rock Project (proiect creat special pentru SJF), Vita de Vie - Acoustic Jazz-Rock Project, Berti Barbera si multi altii", se arata intr-un comunicat de presa remis AGERPRES.Potrivit organizatorilor, Sibiu Jazz Festival este un eveniment cultural major, de importanta nationala si internationala, avand in vedere "longevitatea, consecventa si numarul impresionant de celebritati ale genului, care il onoreaza cu prezenta"."Pe plan mondial sunt rare festivalurile de gen, care se pot mandri cu o istorie de aproape cinci decenii, cand insasi existenta acestei muzici abia depaseste un secol. Biografia festivalului se pliaza perfect pe istoria mondiala a jazzului care reprezinta o minunata poveste a libertatii creatoare a omului. Astfel, la inceputul anilor '70 au loc la Ploiesti primele trei editii ale Festivalului National de Jazz. Din motive de "poluare ideologica", festivalul este mutat, la Sibiu, in anul 1974, bucurandu-se de respect si sustinere, pana si din partea oficialitatilor politice comuniste, fiind organizat de echipa dedicata a Jazz Club Sibiu, cel mai puternic club de jazz din tara la vremea respectiva. In 1977, Festivalul devine international, prin participarea unui grup de muzicieni din Cehoslovacia. In anul 2005, Sibiu Jazz Festival este recunoscut ca cel mai important eveniment de gen din Romania, devenind membru cu drepturi depline in cea mai importanta retea de festivaluri si promotori de jazz din Europa: Europe Jazz Network", se mai arata in comunicat.SJF este singurul festival de jazz din Romania inclus in programul international de promovare al turismului cultural, care a fost lansat pe piata europeana in perioada 2018-2020: JAZZ ACROSS EUROPE.Programul complet al festivalului poate fi vizionat la adresa https://sibiujazz.eu/.