Edupedu: Peste 62 de mii de cereri de recorectare a lucrarilor la Bac. Neincrederea in profesorul corector a ajuns la un maxim istoric

Peste 62 de mii de cereri de recorectare a lucrarilor au fost depuse, in conditiile in care la rezultatele initiale s-a inregistrat cel mai mare numar de note de 10 din ultimii ani si peste 24 de mii de note intre 9 si 9,99.Pe langa neincrederea in profesori, un alt motiv care a generat un numar mare de contestatii a fost faptul ca elevii au putut depune online aceste cereri.