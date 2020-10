Efectele birocratiei in Dolj. O strada a fost asfaltata pe un singur sens deoarece cealalta jumatate apartine de alta localitate

Granita dintre cele doua localitati este marcata pe mijlocul strazii. Astfel, strada Preciziei din Craiova apare si in domeniul public al comunei Carcea, sub denumirea Siloz. Exista chiar un dosar in instanta cu privire la aceasta situatie, a declarat primarul localitatii Carcea.Astfel, in pragul alegerilor locale, primaria Carcea a asfaltat si a modernizat doar partea ei de strada. Cealalta jumatate care tine de orasul Craiova a ramas neasfaltata."Noi avem un proiect de modernizare a retelei de drumuri din localitate. Am modernizate toate drumurile care sunt in domeniul public al UAT Carcea. La noi aceasta strada figureaza sub denumirea de strada Siloz. Am amenajat partea dreapta cu trotuar, cu tot. Am pus borduri si am amenajat accesul catre alei. Partea cealalta nu tine de noi. Eu nu pot sa fac investitii din bugetul localitatii Carcea investiitii pe teritoriul Craiovei. Asta este delimitarea facuta de Oficiul de cadastru, pe mijlocul strazii. Conform noilor delimitari aceasta este granita dintre cele localitati. Asa, daca vorbim de Legea nr.2, inclusiv Fordul este pe teritoriul comunei noastre", a declarat, pentru Gazeta de Sud, primarul Valerica Pupaza.Seful Serviciului Administrare si Intretinere Drumuri din cadrul primariei Craiova, Marian Ghencioiu, a declarat ca, intr-adevar, jumatatea de strada care apartine municipiului Craiova "nu a fost prinsa acum in procesul de modernizare"."Noi nu am facut in aceasta perioada asfaltari in zona. Stiu ca acolo sunt niste probleme legate de granituire. Intr-adevar strada Preciziei tine de UAT Craiova. Este posibil ca aceiasi strada sa fie inregistrata si pe UAT Carcea, dar sub alta denumire. In acest caz trebuie intrebat la primaria din localitate. Poate administratia locala de acolo a facut investitii in acest sens. Cert est ca la noi aceasta strada nu a fost prinsa acum in procesul de modernizare", a precizat Marian Ghencioiu.