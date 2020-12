Efectele devastatoare ale restrictiilor si izolarii asupra psihicului uman: "Masurile salveaza vieti, insa ii condamna pe unii oameni la alte boli"

Se poate ajunge la suicid

Depresia, in toate formele ei, este de departe cea mai frecventa tulburare psihica. Numai in 2014, in Romania s-au sinucis 2400 de oameni, cea mai mare parte dintre ei avand o depresie diagnosticata sau nu. De atunci cifrele au cunoscut o crestere continua, iar in ultimul an au accelerat, ca urmare a izolarii, panicii si a masurilor restrictive luate de autoritatile de pretutindeni pentru a stavili pandemia COVID-19. Altfel spus, masurile restrictive au salvat vieti, deloc putine, dar i-au condamnat pe multi altii.Potrivit World Health Organization, depresia s-a situat pe locul 4 in randul celor mai grave boli, incepand cu anul 2000. Se preconizeaza ca dupa anul 2020 aceasta se va plasa pe locul 2, devenind una dintre cele mai semnificative cauze de dizabilitate in lume.Psihologul clujean Marian Pop atrage atentia asupra problemelor cauzate de restrictiile anti-COVID."Restrictiile luate impotriva pandemiei sunt de inteles daca ne gandim la amploarea acestui val 2 al pandemiei, dar tot mai multe studii arata ca pe langa beneficii aduc si o multime de neajunsuri. Izolarea si carantina salveaza vieti, insa in unele cazuri ii condamna pe oameni la alte boli, unele dintre acestea putand conduce la deces . Ca psiholog ma voi referi la anxietate, la stres si la depresie. Toate fac ravagii in acest moment", spune el.Psihologul da ca exemplu cazurile de sinucidere, ultimele doua inregistrate la Bistrita si la Galati. Acest lucru s-a intamplat, sustine el, si din cauza faptului ca autoritatile nu au stiut sa comunice cu populatia si au transmis mesaje alarmise, fataliste, care i-au facut pe unii oameni sa primeasca vestea ca au fost infectati cu noul coronavirus ca pe o fatalitate. Ori nu este normal ceea ce se intampla, nu e normal sa deschizi televizorul si sa vezi peste tot imagini pe care si ei scriu ca au un impact emotional puternic. Daca esti constient ca poti face rau, de ce le dai? Ei, mesajele astea apocaliptice si modul insistent in care au fost date au facut ca multi oameni sa devina depresivi, iar in cazurile extreme si sa se sinucida", atrage atentia medicul.Potrivit spuselor sale, numarul oamenilor care ii trec pragul pentru consiliere psihologica s-a triplat. Si mai grav este ca printre ei se numara tot mai multi copii."Copiii nu au fost deloc menajati, as spune ca din contra. Ei au fost speriati, traumatizati, iar acum avem primele rezultate. Si trist e ca asta e doar inceputul", conchide psihologul.Afirmatiile sale sunt sustinute si de medicul psihiatru Mihai Casu, co-fondator al centrului medical Mind Reset.La fel ca multi alti medici psihiatri, clujeanul face cu greu fata valului de pacienti din ultima vreme. Incertitudinea, bombardamentul cu informatii catastrofale si stresul ii duce pe multi la capatul puterilor. Nu in ultimul rand, teama cauzata de perespectiva pierderii locului de munca pe fondul crizei economice reprezinta un alt factor important care poate duce la imbolnaviri.Mihai Casu spune ca numarul pacientilor care au nevoie de asistenta psihiatrica s-a dublat practic in ultimele luni. Nu intamplator, numarul lor a inceput sa creasca chiar din martie, de cand a debutat pandemia in Romania."De cand a debutat pandemia, cel putin in practica mea de ambulator s-a dublat incidenta tulburarilor de anxietate si depresive, corelate intr-o forma sau alta, direct sau indirect de COVID, de expunerea la virus sau de conditiile speciale de trai, de izolare", spune medicul, care are si un mesaj de final. "Pe cei care se confrunta cu astfel de probleme ii sfatuiesc sa mearga la medic, sa nu amane, pentru ca situatia lor se poate agrava daca nu sunt tratati", a incheiat Casu.Insa nu doar pacientii care sufera de tulburari si de boli psihice sunt in pericol.Conform unui studiu efectuat de expertii de la Observatorul National de Sanatate, pandemia COVID-19 are un impact considerabil si asupra accesului bolnavilor cronici din Romania la servicii medicale si asupra calitatii acestor servicii. Foarte grav este faptul ca efectul va duce la deteriorarea starii de sanatate a bolnavilor cronici si la cresterea presiunii asupra unui sistem medical deja suprasolicitat.Potrivit cifrelor ONS, peste jumatate dintre bolnavii cronici chestionati (51%) considera ca pandemia COVID-19 a avut un impact negativ asupra calitatii ingrijirilor medicale primite.Totodata, trei sferturi dintre medicii de familie chestionati (82%) considera ca pandemia COVID-19 a avut un efect negativ asupra accesului bolnavilor cronici la servicii medicale.Numarul internarilor la nivel national s-a prabusit dramatic incepand cu aprilie 2020, cand s-au inregistrat cu 70% mai putine spitalizari decat in perioada similara a anului anterior. Scaderea s-a mai redus in perioada iunie - august 2020, dar ramane injumatatita fata de anul precedent.Asta inseamna ca foarte multi pacienti nu beneniciaza de ingrijire medicala, ceea ce duce in mod cert la agravarea afectiunilor de care sufera, iar in multe cazuri poate conduce chiar la decese.