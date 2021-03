Efectul fenomenului "Flavia Grosan". Pacienti care ajung la Urgente refuza oxigenul: "Este o psihoza pe care nu mi-o imaginam"

Ce a spus doctorita Grosan

Seful UPU- SMURD Bihor, dr. Hadrian Borcea, a declarat pentru Bihoreanul ca pacientii au inceput sa refuze oxigenoterapia inca de joia trecuta, la o zi dupa afirmatiile facute de doctorita Flavia Grosan."Doamna dr. Pantis (n.r. sefa Colegiului Medicilor Bihor) o fi aflat abia acum, dar asta se intampla de joia trecuta. Va dau un exemplu concret de azi dimineata. Un pacient de circa 40 de ani, care era intr-o stare atat de grava incat ulterior a ajuns la ATI, intubat, si a fost pus si pe circulatie extracorporala, desi abia putea respira, s-a dat jos de pe targa implorandu-ne sa nu-i dam oxigen", a declarat seful UPU Bihor.Medicul a mai declarat pentru jurnalistii bihoreni ca pacientul a fost lasat sa isi dea seama singur ca nu putea respira fara oxigen. "Colegele mele, vazand ca refuza oxigenul, l-au lasat in pace. Au zis "Ok, nu vreti? Bine, stati 5 minute linistit". Dupa 5 minute, neputand respira, omul si-a pus singur masca de oxigen".Seful UPU-SMURD a declarat ca si in urma cu doua saptamani, dupa ce medicii din Spitalul Judetean Sibiu au fost acuzati ca tin legati pacientii nemotivat si acestia mor contentionati, au existat si la UPU-SMURD Bihor asemenea reactii: "Am avut pacienti care au refuzat si simpla aplicare a unui leucoplast pe branula, spunand ca se simt legati"."Este o psihoza pe care nu mi-o imaginam, dar care face extrem de mult rau, in primul rand pacientilor, pentru ca ei sufera, nu cei care le transmit sa refuze asistenta medicala sau, mai rau, sa considere ca aceasta le este vatamatoare", a mai declarat dr. Borcea, pentru Bihoreanul."Eu nu am avut acces la Kaletra, la Remdesivir pentru ca nu sunt in spital, am cabinetul meu. Dar eu am vazut pacienti iesiti din spital care erau foarte rau si atunci am zis ce medicamente nu imi plac. Eu am schema mea proprie cu care am vindecat foarte bine mii de oameni. Mie nu mi-a fost frica de COVID, am luat-o pe cont propriu si am schema mea pe care o am de 10 ani si care am adaptat-o acum un pic cu pandemia, a iesit o bijuterie. Costa pana in 100 de lei. Cum e posibil ca o schema in banii astia cu medicamente din nomenclatorul medicamentelor compensate din Ministerul Sanatatii sa iste un asa zbucium mediatic. Am o schema in primul rand uman, organismul e oricum firav, nu-l poti sa-l abrutizezi. Asa ca medicamentele mele usoare, dragute, frumoase le prescriu" a spus Dr. Flavia Grosan.