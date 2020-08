Efectele pandemiei pe piata imobiliara: Preturile apartamentelor scad in toate orasele mari din Romania

"Marjele de scadere consemnate luna trecuta in marile centre regionale s-au situat sub media nationala de 1,8%, care ia in calcul mai multe orase din tara. Faptul ca cinci din cele sase mari orase s-au inscris pe o traiectorie descendenta a preturilor, desi datele statistice indica o revenire a activitatii de tranzactionare - avem o crestere inclusiv in iulie fata de iunie - poate fi pus pe seama efectelor perioadei de lockdown dar si a faptului ca ne aflam, totusi, in plin sezon estival, multi romani profitand de mentinerea masurilor de << relaxare >> pentru a merge mai repede in vacanta., spune Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.roPe parcursul lunii trecute, Capitala a consemnat un recul de 1,4% al pretului mediu solicitat de proprietari, pana la un nivel de 1.376 de euro pe metru patrat util (de la 1.396 de euro pe metru patrat la sfarsitul lui iunie). Scaderi au avut loc, in perioada mentionata, pe ambele segmente de piata analizate: locuintele din blocurile vechi s-au depreciat cu 0,9% (de la 1.357 la 1.345 de euro pe metru patrat), iar cele nou-construite au inregistrat un declin de 1,7% (de la 1.424 la 1.400 de euro pe metru patrat), transmite Imobiliare.ro In Brasov, segmentul apartamentelor a scazut cu 0,8% in luna iulie, de la nivelul de 1.205 euro pe metru patrat util atins in iunie, pana la 1.195 de euro pe metru patrat. O tendinta de scadere a fost consemnata doar pe segmentul vechi: un minus de 1,8%, de la 1.192 la 1.170 de euro pe metru patrat. Locuintele nou-construite, pe de alta parte, au inregistrat un avans de 2% luna trecuta, de la 1.230 la 1.254 de euro pe metru patrat.Pretentiile vanzatorilor din Cluj-Napoca s-au diminuat cu 0,6%, ajungand la 1.804 euro pe metru patrat util (fata de 1.815 euro pe metru patrat in iunie). Cu 0,6% s-au ieftinit apartamentele din blocurile vechi, care au ajuns sa coste, in medie, 1.782 de euro pe metru patrat (fata de 1.793 de euro pe metru patrat). Unitatile locative din cadrul noilor ansambluri rezidentiale au consemnat un minus de 0,8%, de la 1.835 la 1.821 de euro pe metru patrat, arata analiza Imobiliare.roIn Constanta s-a inregistrat o scadere in cuantum de 1% fata de iunie, de la 1.240 la 1.228 de euro pe metru patrat util. Ca si in luna anterioara, valoarea medie de listare pentru apartamentele vechi a consemnat un recul usor, de doar 0,1%, de la 1.229 la 1.228 de euro pe metru patrat. Pretul solicitat pentru locuintele nou-construite a consemnat, insa, o scadere de 2,5% (de la 1.258 la 1.227 de euro pe metru patrat).In ceea ce priveste orasul Iasi, indicele Imobiliare.ro releva o evolutie pozitiva pentru luna iulie: apartamentele scoase la vanzare aici s-au apreciat, per ansamblu, cu 1%, ajungand astfel sa coste, in medie, 1.062 de euro pe metru patrat util (fata de 1.051 de euro pe metru patrat la finele lui iunie). In ciuda tendintei generale de crestere, locuintele din blocurile vechi ale Iasiului au consemnat un recul de 1,2% in perioada analizata, de la 1.086 la 1.073 de euro pe metru patrat. Apartamentele nou-construite, pe de alta parte, s-au apreciat in acest rastimp cu 2,6%, de la 1.024 la 1.051 de euro pe metru patrat.Preturile apartamentelor din Timisoara au scazut cu 0,7% in a doua luna de vara, de la 1.306 la 1.297 de euro pe metru patrat util. Pe segmentul locuintelor vechi a avut loc o scadere de 0,8% in perioada analizata, acestea ajungand sa coste 1.301 euro pe metru patrat (fata de 1.311 euro pe metru patrat in luna anterioara). Pe de alta parte, unitatile locative din cadrul noilor ansambluri rezidentiale au consemnat un recul de 0,5%, de la 1.287 la 1.280 de euro pe metru patrat util.