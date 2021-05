Electric Castle nu va avea loc nici anul acesta. Festivalul se amana pentru anul 2022. Ce optiuni au oamenii care au cumparat deja bilete

"In urma masurilor si restrictiilor pentru evenimente anuntate recent de catre autoritati pentru perioada urmatoare, nu exista un scenariu real care ne-ar permite sa organizam EC8 in 2021. E nevoie de un an intreg de munca pentru a planifica toate detaliile unui eveniment de o asemenea magnitudine. In plus, situatia pandemiei fluctueaza, iar acest lucru duce la reprogramarea sau anularea turneelor artistilor in toata Europa.EC8 SE AMANA pentru 13-17 Iulie, 2022.Totusi, am reusit sa reconfirmam headlinerii pentru 2022, Twenty One Pilots, Gorillaz & Deftones si vom depune eforturi, ca intotdeauna, sa va putem oferi cel mai bun line-up", au anuntat organizatorii pe Facebook Biletele deja achizitionate o sa fie valabile si anul viitor, dar va exista si optiunea restituirii banilor.