Cum arata "cuibusorul" PSD-istilor din Campulung Muscel. Elena Lasconi le-a schimbat yala

Lasconi a anuntat pe Facebook ca a schimbat yala vilei unde ar fi trebuit sa fie cazati oaspetii care veneau in localitate.Primarul a fotografiat si "Cheia" iubirii de... "carte" si a dezvaluit cine erau de fapt "oaspetii" care se retrageau in liniste in casa de oaspeti. Printre ei se afla fostul primar, fostul sofer al acestuia, un fost consilier PSD si un fost manager al spitalului."Va prezint, in premiera, casa de oaspeti a Primariei"."E tare, nu? Ce nu stiti este ca oaspetii, de regula, erau cazati la pensiunile din oras. Putini au fost cei care au trecut pragul casei de oaspeti de pe bulevard"."Gura targului spune ca cei mai "fideli" oaspeti sunt de-ai locului. Asa ca, am verificat.Detinatorii de chei sunt: fostul primar Liviu Taroiu, fostul sofer al primarului Mugurel Minciuna, Sergiu Cicu - fost consilier PSD, Nicolae Alexe - fost manager al spitalului si mai sunt, cica, si altii.Spre dezamagirea sus-numitilor am schimbat yala. Ghinion, s-a dus si placerea asta nevinovata finantata de campulungeni.Sunt sigura ca stimabilii o sa gaseasca in alta parte un cuibusor unde sa citeasca... in liniste ca nu ma pot gandi la altceva...", a mai scris Elena Lasconi pe Facebook.Elena Lasconi, primarul din Campulung Muscel, anunta ca a inceput sa testeze angajatii cu etilotestul , descoperind un salariat cu alcoolemie in timpul programului de munca."Angajat beat la serviciu. Ce dulce e viata cand ai job sigur la stat! Am inceput controale spontane printre angajatii Primariei cu....etilotestul. Azi am verificat doi angajati. Pe unul l-am trimis acasa pentru ca alcoolemia e de 0,85 la mie alcool pur in aerul respirat".La inceputul lunii noiembrie a anului 2020, primarul de la Campulung Muscel, Elena Lasconi, i-a concediat pe seful pietei centrale si pe seful Politiei Locale din oras pentru ca nu au aplicat regulile care trebuiau luate legal pentru a combate raspandirea noului coronavirus