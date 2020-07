Elena Lasconi, candidatul la Primaria Campulung Muscel, amendata de primarul actual al localitatii argesene pentru "afisaj in public"

Lasconi, care candideaza pentru conducerea primariei din partea USR , a pornit o campanie impotriva unui incinerator de deseuri si animale pe care primarul vrea sa il construiasca in oras cu fonduri europene."Am intrat in istorie: sunt prima persoana amendata de Primarie pentru o actiune civica.Orasul arata ca o sorcova, dar primarul are alte prioritati. Concret, astazi am primit o amenda de 500 de lei pentru afisaj in spatiul public. Este vorba despre actiunea civica pe care mi-am asumat-o, referitoare la incineratorul de animale si deseuri medicale din Campulung. Mai exact, am impartit flyere pentru a informa campulungenii despre aceasta mizerie ecologica.Asta in contextul in care de vreo zece ani, in Campulung, mai exista o bomba ecologica pe platforma ARO, care ar putea transforma Campulungul in Cernobil. Dar astea nu sunt prioritati pentru primar, desi s-a laudat in campania electorala ca ne scapa de deseurile periculoase de pe platforma ARO", a scris Elena Lasconi pe pagina de Facebook Primarul Liviu Taroiu a anuntat ca o va amenda pe Lasconi in cadrul unei conferinte de presa."S-a gasit cineva care sa puna niste afise, a crezut de cuviinta ca trebuie sa faca acest lucru cunoscut la nivel de populatie, nu am nimic impotriva numai ca afisarea acestor mesaje contravin regulamentului nostru si legislatiei in vigoare. Fara aprobare si-a permis, se vede ca vine din afara ca intre partidele de la Campulung am fost mai putini agresivi, acest candidat ataca prin orice fel de metode. Sigur si-a inceput gresit aceasta campanie si va avea reculul la ce intentioneaza sa faca", a declarat primarul Liviu Taroiu, potrivit ziarulobiectiv.ro