Elevii de la un liceu din Cugir au sustinut proba de Geografie, la Bacalaureat, de doua ori. Profesorii le-au dat din greseala subiectele din 2019

Profesorii supraveghetori le-au dat, initial, din greseala, subiectele din 2019. Cei patru profesori supraveghetori au fost sanctionati disciplinar si, timp de 3 ani, nu vor mai avea voie sa faca parte din nici o comisie de examen.Presedintele comisiei de organizare a Bacalaureatului in Alba, Dan Chereches, a explicat pentru alba24.ro, cum s-a ajuns la o asemenea situatie si din ce motiv elevii au fost nevoiti sa dea proba de doua ori."Comisia a inceput sa printeze in ordine alfabetica subiectele care au fost extrase. Cand au ajuns la subiectul de Geografie, acesta nu a putut fi printat si comisia a trecut mai departe. Dupa ce au terminat de tiparit toate subiectele, comisia a revenit la subiectul de Geografie si intr-un final l-au scos la imprimanta. Numai ca, acestia nu si-au dat seama ca l-au scos pe cel din 2019. Cei patru membri din comisie au verificat lizibiltatea subiectelor, dar nici unul nu a verificat si data", a spus Chereches, care este inspector scolar general adjunct.Subiectele au fost duse in salile de examen si predate elevilor. Acestia au inceput sa le rezolve, dar dupa un timp comisia de examen si-a dat seama ca sunt gresite, insa era prea tarziu. Dupa ce si-au dat seama de greseala comisa, elevii au fost dusi intr-o alta sala de clasa unde au primit, apa, mancare si cafea. La ora 14.00, potrivit metodologiei, elevii au dat din nou examenul, dar de data aceasta cu subiectele de rezerva.Alte surse precizeaza ca elevii ar fi plecat spre casa si au fost chemati inapoi pentru a sustine din nou examenul.