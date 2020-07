Elevul din Vaslui care si-a ataca colegii cu cutitul va sta 5 ani intr-un centru de detentie

Magistratii Tribunalului Vaslui au stabilit ca inculpatul se face vinovat de savarsirea infractiunii de tentativa la omor calificat, dupa ce au respins solicitarea avocatilor privind schimbarea incadrarii juridice in loviri si alte violente precum si cea referitoare a retinerea circumstantei atenuante a provocarii, potrivit Adevarul Elevul condamnat va achita daune victimelor. Elevul care a suferit leziuni grave va primi 100.000 de lei daune morale si 10.000 de lei daune materiale, iar ceilalti doi vor primi cate 10.000 de lei daune morale. Sentinta nu este definitiva.Baiatul sustine ca era hartuit constant de colegii sai, dar nu a transmis acest lucru niciunui responsabil din cadrul liceului."Era un grup de vreo noua persoane. Nu i-am observat inainte de a trece strada. Cand am ajuns pe trotuar, Adelin (unul dintre elevii raniti n.r.) s-a impins in mine si m-a intrebat daca sunt smecher. Nu era prima data cand interactionam cu el. Ma mai amenintase cu bataia de mai multe ori, ca-mi va scoate dintii din gura. De frica, am decis sa iau cutitul cu mine la scoala. Era a doua oara cand il aveam in geaca. Ma gandeam ca daca o sa ma mai ameninte, il voi speria cu cutitul", a declarat agresorul in fata judecatorilor.Elevul de 17 ani se afla dupa gratii din luna aprilie, anul trecut.