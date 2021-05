Un elicopter Apache al Armatei SUA a aterizat de urgenta pe un camp din judetul Constanta VIDEO

In imaginile respective se observa un elicopter militar american aterizat fortat pe un camp din comuna Pecineaga, chiar in apropierea unei sosele.Un conducator auto care a trecut prin zona a filmat momentul. El incetineste cand trece pe langa elicopter, intreaba un militar daca are nevoie de ajutor si primeste un raspuns negativ.Soferul este asigurat ca totul este in regula, dupa care isi continua drumul."Do you need gas?" ii intreaba soferul pe soldatii americani.Autoritatile nu au comunicat niciun fel de informatii cu privire la incident.In 2019 un tanc al US Army, care participa la exercitiul Saber Guardian 19, a intrat intr-o zona agricola.