Elvetienii stabilesc duminica, prin referendum, daca cetatenii UE vor mai putea sa munceasca si sa traiasca in Elvetia

Aceasta initiativa a Partidului Uniunea Democratica de Centru (UDC, conservator, dreapta) se bucura doar de 35% opinii favorabile, arata un sondaj recent difuzat de Radioteleviziunea nationala RTS.In cazul unei victorii a UDC, relatiile Bernei cu Bruxellesul - cel mai mare partener comerical al tarii - s-ar putea tensiona foarte puternic.UDC, care a obtinut deja victorii-surpriza in lungul sau "razboi" impotriva influentei europene, avertizeaza ca aceasta bogata tara alpina se confrunta cu o "imigratie necontrolata si excesiva" si ca "locurile de munca elvetiene sunt amenintate".Initiativa, care este supusa la vot in cadrul sistemului democratiei directe din Elvetia, prevede ca acesta tara sa-si revizuiasca Constitutia, pentru a se asigura ca poate gestiona politica migratiei in mod autonom."Trebuie sa ne recuperam partea de suveranitate care consta in a controla imigratia", declara pentru AFP Vincent Schaller, un membru UDC in Parlamentul muncipal al Genevei."UDC vrea sa existe o imigratie care sa fie aleasa", subliniaza el la un stand, instalat in apropierea unei piete din oras, pentru a discuta cu publicul despre referendum.El era flancat de unul dintre cele mai provocatoare afise ale partidului cu privire la referendum, in care apare un posterior imbracat in blugi, cu o centura cu stele galbene ca cele de pe steagul UE, asezat pe o harta a Elvetiei, si sloganul "Ceea ce e prea mult e prea mult!"."Noi suntem in favoarea unei imigratii de calitate, nu a unei imigratii de cantitate", declara Elvira Voskresenskaia, o membra UDC.RENEGOCIEREA ACORDULUI LIBEREI CIRCULATII CU UEIn pofida faptului ca nu este un stat membru UE, Elvetia este legata de Uniune printr-o serie de acorduri bilaterale stranse.In cazul adoptarii initiativei UDC, autoritatile elvetiene ar urma sa aiba la dispozitie un an de zile pentru a-si negocia iesirea din acordul privind libera circulatie a persoanelor intre Elvetia si blocul european, incheiat cu Bruellesul in 1999.Aceasta initiativa merge si mai departe decat cea adoptata in 2014 si prevede ca Berna sa impuna cote de migratie statelor membre UE.Victoria la limita din 2014 a pus in pericol relatile Elvetiei cu UE. Bruxellesul a amenintat atunci ca orice limitare a migratiei cetatenilor europeni ameninta o serie de acorduri bilaterale.Berna a luptat mult timp sa gaseasca un mijloc prin care sa respecte vointa populara, fara sa-si instraineze definitiv vecinii din UE.In urma unor negocieri indelungate, un acord incheiat la sfarsitul lui 2016 nu include insa planul initial de a impune cote permiselor de sejur emise cetatenilor europeni, pe care Bruxellesul le-a respins aprig.Berna a fost nevoita sa se multumeasca sa le ceara angajatorilor elvetieni sa faca cateva demersuri administrative inainte de a angaja europeni si sa le acorde prioritate somerilor elvetien, cel putin in aparenta.UDC a condamnat acest compromis drept o "tradare" si si-a lansat noua initiativa."CLAUZA-GHILOTINA"Referensumul din 2014 a ramas intiparit in memoria colectiva elvetiana, insa se pare ca ingrijorarile cu privire la migratie s-au atenuat. Sondaje recente arata ca aproximativ 65% dintre elvetieni se opun initiativei UDC."Conditiile s-au schimbat mult fata de 2014", declara pentru AFP politologul Pascal Sciarni de la Universitatea de la Geneva.El subliniaza ca cercetari au aratat ca un anumit numar de persoane care au votat in favoarea initiativei UDC in 2014 si-au schimbat parerea, dupa ce si-au dat seama ca UE nu-si schimba pozitia cu privire la anumite principii.UCD este mai izolat ca oricand, iar Guvernul, Parlamentul, sindicatele, organizatiile patronale si toate celelelte partide politice ii indeamnape alegatori sa respinga aceasta initiativa.Ele subliniaza importanta relatiilor cu UE in economia tarii, mai ales in regiuni de frontiera ca Geneva sau Basel, unde numeroase persoane traverseaza zilnic frontiera UE pentru a veni la munca.Guvernul a avertizat totodata ca, daca Elvetia anuleaza in mod unilateral acordul liberei circulatii, o clauza-"ghilotina" intra in vigoare si blocheaza toate acordurile Elvetiei cu UE, inclusiv in domeniul comercial.In cadrul referendumului de duminica, alegatorii elvetieni se pronunta, de asemenea, asupra unei serii de alte probleme - inclusiv asupra oportunitatii de a aloca sase miliarde de franci elvetieni (5,6 miliarde de euro/6,6 miliarde de dolari) in vederea achizitionarii unor noi avioane de vanatoare sau oportunitatii de a acorda doua saptamani de concediu de paternitate noilor tati.