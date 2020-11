Modelul feminin 2010 vs 2020: Maia Sandu & Emilia Sercan versus Elena Udrea & Andreea Marin

Vorbesc aici despre acele femei care, fara a atarna de generozitatea si bunavointa unui barbat, fara a se agata in mod obsesiv de sentimentul feminitatii lor, fara a miza pe atuul decolteului, fara a cauta sa iasa in prim-plan prin posturi de diva simandicoasa, fara a se bate cu pumnul in piept ca reusita lor s-a datorat in ciuda opozitiei unei lumi misogine, s-au preocupat, acceptand evidenta realitatii fix cum este, sa imbunateasca tarele societatii si sa netezeasca asperitatile unui sistem inchistat.Si nu e vorba de un vagon ratacit, desprins de garnitura intr-o directie ce ar putea prefigura timpurile viitoare (deja prezente, pe alocuri) ale comportamentului autentic feminin, ci de insasi locomotiva care, cu viteza modesta, dar constanta, trage dupa sine un sir de vagoane bine inchegat, persoanele din locomotiva fiind semne tangibile - si, pentru cine are ochi sa vada, usor recognoscibile - ale lansarii de noi modele feminine pe orbita societatii.Tipul de femeie la care fac referire iese in evidenta prin faptul ca, desi nu urmareste sa se delimiteze, ea se afla, totusi, in opozitie cu tipologia trambitata a femeii echivalate de media cu plictisitorul-si-enervantul prototip al "femeii puternice, independente si de succes", prototip care, in ciuda principiilor pentru care lupta, mai mult pagubeste imaginea femeii decat ii scoate in evidenta particularitatile si unicitatea.Tipul de femeie despre care vorbesc nu se chinuie sa intre in niciun sablon, ea este, simplu, femeie si, fara a fi mai putin feminina si "puternica", dar si fara a incerca sa faca tapaj de feminitatea si taria caracterului, reuseste, prin implicarea sa - autentica, nu bazata pe indicatii regizorale si gestica nuantata -, sa produca in societate o trezire a oamenilor si mentalitatilor mult mai profunda decat o mie de aparitii in reviste si la televizor.Ele sunt reprezentative pentru cele doua tipologii, caci amandoua revendica cu succes atributele femeii "puternice" si amandoua reusesc sa capteze atentia populatiei. Foarte adevarat, insa una singura o face fara a recurge la excese mediatice, sclipici si scandaluri, una singura se bucura de credibilitate si poate emotiona prin simplitate si naturalete, una singura e purtatoarea unei sperante in randul electoratului destupat la cap (dovada ca a ajuns, in fine, presedintele Republicii Moldova), una singura poate avea un ascendent moral legitim asupra societatii si, daca i se va oferi ocazia (si acum, uite, i s-a oferit), va putea imprima oamenilor un impuls sanatos de actiune.Maia Sandu nu va cauta sa fie Evita Peron, Margareth Thatcher, Madonna , Jackie Kennedy sau Cleopatra, ea va fi intotdeauna Maia Sandu si atat. Fireste, cand nu poti face asta, incerci, subliminal, suberfugiul unui alter-ago. Pentru Elena Udrea, odinioara, dadea bine si asa. Mai ales la cocalari si manelisti. Iar cinicii cunosc ca votul tuturor cetatenilor are valoare similara.Nu numai in plan politic sunt diferente vizibile intre cele doua categorii de femei, ci si la nivelul formatorilor de opinie. Aici, din o suta de exemple ilustrative, va fi de ajuns a pune in balanta tipologia fostei vedete TV Andreea Marin si pe cea reprezentata, de exemplu, de jurnalista Emilia Sercan.La un nivel superficial, cele doua tipuri de femei lucreaza pe acelasi front: emanciparea societatii de sub tutela unor sabloane inguste in relatiile interpersonale, sau in relatia individului cu institutiile statului. Numai ca aria de actiune, instrumentele utilizate si limbajul specific al celor doua persoane sunt fundamental diferite. Una actioneaza asupra formei, cealalta, asupra continutului. Una zgarie suprafata lucrurilor cu ciripituri de vrabiuta si recomandari oshoiste, celelalte cerceteaza substanta lor cu analize pertinente si complexe. Una e inconjurata de "oameni frumosi" si trancane banalitati usor de ingurgitat, cealalta lupta cu mizeria unei societati putrede si pune la dispozitie adevaruri incomode, pe care nu oricine e dispus sa le accepte. Una pledeaza pentru femeia "puternica" prin ceea ce zice, cealalta, prin ceea ce face. Una isi castiga existenta avand grija, zi de zi, sa confirme certitudinile unui public dinainte convins, cealalta, infatisand publicului aspectele imunde ale unei lumi pervertite, cu riscul de a si-l indeparta. Una e versiunea photoshopata a glamourului romanesc, cealalta e versiunea nefardata a unor jurnaliste veritabile.Diferentele sunt mai numeroase, nu are rost sa le insir. Unii vor obiecta ca aceste femei au personalitati si cariere diferite, dar e irelevant pentru scopul ilustrat aici.Ce vreau sa accentuez este ca, daca pana acum, categoria "femeilor puternice" era reprezentata de doamne atent construite in functie de un model prestabilit de asteptare a publicului, astazi incep sa se afirme femei care nu cauta in mod ostentativ publicitate si care, totusi, prin propria activitate, starnesc curiozitatea si admiratia celor din jur.Cateodata, printr-un accident , aceste femei apar in mass-media si, ascultandu-le, intelegi ca meritocratia e apanajul celor muncitori, onesti si implicati, care inteleg ca faptele, nu vorbele, sunt cele care conteaza. Sunt femei cochete si feminine, puternice si curajoase, dar nu scot ochii nimanui ca sunt mame sau femei si nu bat campii despre greutatile statutului de persoana publica, despre frumusetea care exista in noi si in jurul nostru sau despre bucuria de a darui fericire pe Facebook Ascensiunea prototipului femeilor din revistele fancy isi va urma inexorabil calea si nu va duce nicicand lipsa de adepti. Ele au fost si vor fi cel mai mult bagate in seama. Asemenea femei au fost si vor fi premiate, au detinut si vor detine functii importante in politica si administratie, au jucat si vor juca pe scena publica autohtona rolul de modele si, desi jumatate din ele merita respectivele distinctii la fel cum cei care care au distrus imaginea Romaniei si societatea romaneasca au meritat ordinul " Steaua Romaniei", destui vor continua sa le valideze impostura, falsitatea si tupeul nemarginit.Nu e vorba aici - si nici nu a fost vreodata - despre femei vs barbati, despre a vedea lumea ca esti curajos si puternic, despre cine e mai vrednic in viata si cine merita mai mult succesul. Nu.E vorba de modele viabile. Este vorba de educatie, de implicare si atitudine. E vorba de bun simt si onestitate.E vorba de normalitate si decenta.