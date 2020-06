Emanuel Ungureanu (USR), despre mizeria in care se schimba personalul medical al Spitalului Mures: Vestiarul, numit si "jos la sobolani"

Ziare.

Postarea integrala a deputatului USR:"ATENTIE!IMAGINI si SUNETE de GROAZA la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Mures!Acestea sunt imaginile filmate de mine acum cateva zile in locul unde sunt amenajate vestiarele personalului medico-sanitar din Spitalul Judetean de Urgenta Mures!Subsolul acestui spital pare desprins dintr-un film de groaza.Cand ajungi in acest loc insalubru, te izbeste un miros puternic de mucegai si te socheaza cele peste 30 de pisici care sunt intretinute acolo pentru a exista o bariera naturala impotriva sobolanilor care misuna in spatiile unde se schimba: asistente, rezidenti, infirmiere, brancardieri.Priviti imaginile cu naturaletea miscarilor cu care isi schimba hainele un medic care merge pe sectie in aceasta cocina.Va dati seama?De aici, o parte din personalul medico-sanitar din spital urca langa patul bolnavilor.Incredibil!Intre timp, managerul Puiac cauta vinovatii care mi-au permis sa intru in subsol si asistenta care mi-a trimis imaginile terifiante din Blocul Operator al sectiei de Ortopedie Traumatologie.Credeti ca de saptamana trecuta s-au luat masuri pentru remedierea situatiei din acest spital?Nici vorba, Ministerul Sanatatii si politicienii din zona cauta solutii sa ascunda gunoiul, nu sa-l indeparteze.Am o veste proasta pentru managerul Puiac, dupa ce prezint jegul din spital cu camera mea ascunsa, la vedere, incep sa iau la puricat achizitiile...Atunci sa vad la cine sunati sa va scape?Credeti ca nu stiu beneficiile pe care le-ati avut din prietenia cu hoata de Pintea?", a scris Emanuel Ungureanu pe pagina sa de Facebook.La scurt timp dupa postarea initiala, a urmat una doua, insotita de mai multe fotografii si de declaratia unui medic care lucreaza la Spitalul Mures, dupa cum sustine Emanuel Ungureanu. Potrivit cadrului medical, care i-a cerut deputatului sa ii pastreze anonimatul, vestiarul a fost poreclit "jos la sobolani" de catre personalul medical al spitalului.Postarea integrala a lui Emanuel Ungureanu:""LA SOBOLANI"EXCREMENTE DE PISICA in subsolul Spitalului Judetean de Urgenta Mures, locul unde se schimba personalul medical!La cateva minute dupa ce am publicat imaginile filmate de mine in subsolul unde sunt vestiarele personalului medico-sanitar din Spitalul de Urgenta din Mures, am primit aceste imagini si un comentariu din partea unui medic disperat de mizeria unde trebuie sa coboare pentru a se schimba in haine de spital.Va rog sa comentati dumneavoastra imaginile si mesajul domnului doctor.Seful DSP Mures e un papa lapte pe bani publici pus de partid care cunoaste doar pozitia papadie, iar spitalul este acreditat de un individ siret si profitor, pe nume Cepoi, Vasile Cepoi , seful capusei ANMCS!"Buna ziua.Am vazut filmarea dumneavoastra despre Spitalul Mures.Pentru moment inca lucrez aici, dar conditiile acestea ma dezgusta, si din prima zi am vrut sa plec, dar cu pandemia nu am putut.Va trimit ceva poze cu Subsolul 2, unul din locuri in care se schimba cadrele medicale, "jos la sobolani" cum ii spunem noi.Subsol 2 care a devenit circuit covid, adica pe langa dulapurile noastre: )) de ce nu?In fine, poate va sunt de folos pozele.V-as ruga sa pastrati anonimatul.Multumesc!PS: in una din poze se vede foarte clar un excrement de pisica, in fata liftului, tin sa mentionez sa subsol 1 si 2 e pliiin de pisici, aici mananca, se "caca" si isi fac veacul, deci sa o lasam moarta cu schimbatul in papuci de clinica si costum, pt siguranta ta si a pacientului, cand eu calc in caca si urina de pisica si apoi urc pe sectie.Sper sa se schimbe ceva in tara asta uitata de Cel de Sus.Multumesc si o zi rodnica va doresc.", a postat Emanuel Ungureanu pe pagina sa de Facebook.