Emil Boc anunta cat va costa metroul din Cluj. Ce alt proiect ambitios mai pregateste primarul

"Cele 14 statii de metrou vor costa 986 de milioane de euro si vor fi realizate in 11 ani. Acestea sunt ideile de baza din acest studiu de prefezabilitate urmand ca studiul de fezabilitate sa detalieze traseele, solutiile, costurile de implementare", a sustinut Emil Boc, potrivit Adevarul Intre 40 si 60% din aceste costuri vor fi acoperite din subventii, asa cum este si cazul la Bucuresti, a mai spus primarul."Daca ne gandim ca 21 de milioane de euro costa intretinerea pe un an de zile, costul subventiei, daca se merge pe 50%, ar fi de 10-11 milioane de euro. Se pune intrebarea: de unde va fi acoperita aceasta suma? Depinde de solutia care se va valida prin studiul de fezabilitate. Variantele sunt in felul urmator: componenta guvernamentala, componenta locala sau o componenta de parteneriat. Sunt mai multe alternative asa cum sunt in intreaga lume"Emil Boc a precizat ca Primaria Cluj-Napoca plateste anual Companiei de Transport Public Cluj-Napoca 14,7 milioane de euro pentru toate facilitatile (gratuitatile si reducerile) acordate, potrivit sursei anterior citate.Primarul Clujului a concluzionat ca "subventia pentru metrou ar fi mai mica, daca vorbim de subventii de 50%. Evident ca va trebui sa integram dupa aceea toate mijloacele de transport si sa ii atragem sa foloseasca metroul pe cei care astazi folosesc masina. Aceasta este de fapt marea miza a noastra, ca cei care sunt utilizatori de masina din toata zona metropolitana de la Gilau pana la Apahida sa foloseasca mijloacele alternative".Emil Boc a vorbit si despre un alt proiect ambitios pe care si-l propune: centura metropolitana, "un alt obiectiv fundamental pe care Guvernul s-a angajat sa-l sustina si este in plina derulare".Primarul a mai aratat ca pentru aceste obiective, "banii vin de la Uniunea Europeana, dar ideile vin de la noi. Termenul pentru realizarea acestor proiecte este 31 decembrie 2022 pentru semnarea contractelor pentru a prinde trenul acestor bani europeni, de aceea imediat ce a fost intrunit legal Consiliul Local, am convocat aceasta sedinta pentru a salva orice o ora si orice zi pentru ca aceste proiecte sa poata merge mai departe".