Emil Boc se va vaccina public. Anuntul fostului premier

Trei etape de vaccinare

Invitat la un post de radio local, Emil Boc a spus ca nu are nimic impotriva sa se vaccineze public, daca astfel ii va putea convinge si pe altii sa o faca."Cand ne vine randul, public daca va fi posibil, ma voi vaccina fara niciun fel de echivoc. Mi-am facut teste PCR si de anticorpi, nu am avut, ne-am ferit cat s-a putut", a declarat Boc, la Napoca Live.Invitat la Napoca Live, fostul premier a tinut o pledoarie pentru vaccinare si a spus ca se va vaccina cu prima ocazie anti-COVID. Emil Boc este gata sa se vaccineze public, pentru a-i convinge si pe cei care inca mai ezita."Cand ne vine randul, public daca va fi posibil, ma voi vaccina fara niciun fel de echivoc. Mi-am facut teste PCR si de anticorpi, nu am avut, ne-am ferit cat s-a putut", a declarat Boc, la Napoca Live, citat de Adevarul Fostul premier a mai spus ca toti oamenii ar trebui sa se gandeasca serios si sa se vaccineze. "Parerea mea, si nu numai a mea, este ca e cea mai buna solutie. Deci, daca ar fi sa dau un sfat, le-as spune oamenilor sa se vaccineze. E o boala care poate evolua urat, mai ales in cazul celor vulnerabili, care au o varsta sau au si alte afectiuni", a adaugat Emil BocLa nivel national vor fi trei etape de vaccinare anti-COVID-19.Primii vor fi vaccinati lucratorii din domeniul sanatatii si social, public si privat, cuprinzand totodata personalul sanitar si auxiliar din spitale publice si private, ambulatorii, personalul din laboratoare, medici rezidenti, stomatologi si asistenti, medici de familie si asistenti, medici scolari si asistenti, farmacisti, personal lucrator al Serviciului de Ambulanta, paramedici, voluntari, personal centre de ingrijire rezidentiale si medico-sociale si rezidenti, personal care acorda ingrijire la domiciliu, personalul din Directiile de Sanatate Publica, personalul centre de dializa si transfuzii, personal implicat in campaniile de vaccinare.In etapa a doua va fi vaccinata populatia expusa la risc, incluzand persoanele peste 65 ani, bolnavii cronici indiferent de varsta, personal cheie din institutiile statului, personal domeniul apararii, ordine publica, siguranta nationala, autoritatile judecatoresti, sectorul economic vital (electricitate, gaze , apa, alimentar, combustibili, medicamente si material sanitare, transport persoane si marfuri, feroviar, aeroport ), comunicatii: STS , radio, tv nationale, mass-media cu risc de expunere, posta si curierat, unitati de invatamant si crese, salubritate si deseuri.Ultima etapa de vaccinare include populatia generala adulta si copiii peste 16 ani.