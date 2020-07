Emilia Sercan: "Victor Ponta ar trebui exclus din Baroul Bucuresti. Isi poate pierde calitatea de avocat"

Decizia instantei are mai multe urmari pentru fostul premier, cea mai importanta fiind ca ar trebui exclus din Baroul Bucuresti, pierzandu-si astfel calitatea de avocat, dupa cum explica jurnalista Emilia Sercan in exclusivitate pentru Ziare.com."Cea mai importanta consecinta a deciziei Inaltei Curti de Casatie si Justitie este faptul ca Victor Ponta ar trebui exclus din Baroul Bucuresti si ar trebui sa isi piarda calitatea de avocat, obtinuta in anul 2005 in baza titlului de doctor obtinut cu o teza de doctorat plagiata.La Baroul Bucuresti exista inca din 2016 o sesizare indreptata impotriva lui Victor Ponta, depusa de fostul ministru al Justitiei Monica Macovei , care a cerut excluderea din magistratura a lui Ponta dupa ce CNATDCU a decis ca Ponta a plagiat, iar Ministerul Educatiei i-a retras titlul de doctor.Totusi, Consiliul Baroului Bucuresti a suspendat la acel moment luarea unei decizii pentru ca domnul Ponta a contestat ordinul de retragere a titlului in instanta . Acum, ca exista o decizie definitiva, Baroul va trebui sa se pronunte, insa eu una sunt foarte curioasa cum o va face avand in vedere ca decanul Baroului Bucuresti este Ion Dragne, avocatul unui alt plagiator celebru, procurorul general adjunct al Romaniei, Bogdan Licu ", a declarat, pentru Ziare.com, jurnalista Emilia Sercan.In privinta banilor pe care Victor Ponta i-ar fi primit de la stat in baza titlului de doctor, ramane la latitudinea Parlamentului si Guvernului sa il dea in judecata pentru a-si recupera sporul doctoral, in cazul in care Ponta a beneficiat de el, mai arata jurnalista:"In masura in care Victor Ponta a incasat spor doctoral pentru titlul de doctor plagiat de la Parlamentul Romaniei sau de la Guvern, atunci cele doua institutii ar trebui sa il dea in judecata pentru a recupera sumele de bani obtinute ilegal de catre acesta".Emilia Sercan este jurnalist de investigatie si lector la Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii din cadrul Universitatii din Bucuresti. Anchetele ei jurnalistice din ultimii ani se axeaza, in special, pe doctoratele plagiate ale unor personaje influente din Romania. Printre personajele vizate de anchetele jurnalistei, pe tema plagiatelor, se numara: Gabriel Oprea , fost vicepremier, Florian Bodog , fost ministru al Sanatatii, Darius Valcov, fost ministru al Finantelor, Petre Toba , fost ministru de Interne, sau Dumitru Dumbrava, general SRI in rezerva.Emilia Sercan a publicat, in 2017, o carte, "Fabrica de doctorate", in care a adunat o parte dintre dezvaluirile ei in privinta doctoratelor plagiate.