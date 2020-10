Energia electrica, intrerupta controlat miercuri in mai multe zone din Bucuresti, Ilfov si Giurgiu

Astfel, in Bucuresti, vor ramane fara curent electric, intre orele 8:00 - 14:00, consumatorii de pe strada Bulgarus, iar intre orele 8:00 - 16:00, cei din strada Constantin Sandu Aldea (numerele fara sot intre strada Marasti si strada Nicolae Drossu).De asemenea, intre orele 9:00 - 15:00, vor fi afectati de intreruperea energiei electrice consumatorii de pe Soseaua Mihai Bravu, numerele 96 -112, bd. Pache Protopopescu nr. 109A, intre orele 9:00 - 17:00, cei din Drumul Ponoarele (intre numerele 11 si 17) si strada Coralilor 101, iar intre orele 10:00 - 18:00, cei din Sos.Doamna Ghica nr.83 bloc 63 scarile 1 si 2In judetul Ilfov, vor ramane fara curent electric intre orele 9:00 - 17:00 locuitorii din Balotesti, strazile General Bardan, Intrarea General Bardan si strazi adiacente, cei din Chiajna, care locuiesc pe strazile Sergent Ilie Petre, blocuri Avangard, precum si cei din localitatea 1 Decembrie, zona Green City, strazile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 si de pe strada Independentei si strazi adiacente. Intre orele 9:30 - 17:30, energia electrica va fi intrerupta in localitatea Otopeni, pe strazile Mihai Eminescu si strazi adiacente, 23 August 240-242-244 blocurile de la Luxor 2, blocuri Luxor.Distributia de energie electrica va fi sistata in judetul Giurgiu intre orele 9:00 - 17:00 in Neajlov, strada Crizantemei, si Rasuceni, strazile Alunis, Bargaului, Paraului, Sos. Principala iesire Draganesti, iar intre orele 8:00 - 16:00 in Giurgiu, strazile Miron Costin si Piersicului, si in localitatea Pietrisu pe strada Mare.