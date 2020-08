Epidemia Covid-19 a modificat obiceiurile de consum ale romanilor cu privire la produse si servicii

Conform sursei citate, in ultimele cinci luni din 2020, au putut fi observate mai multe comportamente asociate contextului pandemic in randul companiilor din Romania: stoparea sau, dimpotriva, cresterea comunicarii comerciale, implicarea crescuta in comunitate sau atentia sporita pentru angajati. Multe dintre companiile romanesti si-au dezvoltat strategii si capabilitati pentru a gestiona criza si pentru a-si continua activitatea pe timp de pandemie.Consumatorii romani au inceput sa urmareasca cu tot mai multa atentie responsabilitatea sociala a companiilor. In studiu se mentioneaza ca, deocamdata, este inca incert in ce masura o strategie de business care integreaza sustenabilitatea si responsabilitatea sociala poate determina in mod direct cresterea reputatiei unei companii si, indirect, migrarea consumatorilor catre produsele si serviciile companiilor responsabile, dar in mod cert, aceste aspecte apar in preferintele consumatorilor, asa cum o demonstreaza studiul.Pandemia a schimbat puternic dinamica implicarii sectorului privat in comunitati, iar acest fapt poate fi observat in volumul mare de donatii din partea companiilor, directionate catre sprijinirea sistemului public de sanatate.Aproape 85% dintre consumatorii romani declara ca modul in care se comporta companiile este la fel de important pentru ei ca si produsele/ serviciile pe care acestea le furnizeaza, 80% sustinand ca mediul de afaceri are responsabilitatea de a face schimbari in lume. In contextul COVID-19, 59% dintre participantii la studiu declara ca pot vedea impactul pozitiv al companiilor in societate.Mai mult, majoritatea respondentilor (61,32%) afirma ca activitatile de implicare in comunitati i-ar determina sa achizitioneze produse din portofoliul companiilor implicate. Grija pentru angajati si transparenta se numara de asemenea printre factorii pe care consumatorii ii iau in considerare in deciziile de achizitie. Peste 70% dintre consumatori declara ca publicitatea nu le mai influenteaza deciziile de consum.Potrivit studiului, noul consumator, sub influenta pandemiei la nivel macro, este mult mai pragmatic si mai atent la comportamentul companiilor. Si consumatorul roman urmareste comportamentul adoptat de companii in contextul crizei COVID-19, si, deopotriva, strategia lor de business generala. Ce a primat in aceasta perioada au fost investitiile publice in infrastructura din sanatate si donatiile destinate activitatilor de igiena si medicina si, totodata, sustinerea oferita de companii angajatilor.Cele mai bine clasate companii in topul increderii consumatorilor romani in ceea ce priveste gestionarea crizei COVID-19 sunt companiile de tehnologie (84,5%) si companiile de retail (74%). Companiile farmaceutice se afla pe o pozitie inferioara, doar 58% din respondenti considerand ca Big Pharma a raspuns eficient in situatia actuala.Studiul Comportamentul consumatorului roman in contextul COVID-19, initiat de EY Romania, este menit sa analizeze comportamentele de consum din Romania din ultimele luni, precum si modul in care ne asteptam sa arate o societate "post COVID-19", privita din perspectiva consumatorului. El este inspirat din Future Consumer Index, studiu dezvoltat la nivel global de EY in mai multe piete dezvoltate.